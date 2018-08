Nilfisk dropper fusionsplan: »Vi ser mere værdi i vores egen plan«

Den danske udbyder af rengøringsmaskiner Nilfisk har droppet planerne om at fusionere med sin amerikanske konkurrent Tennant.

»Vi ser mere værdi i vores egen plan,« lyder det nu fra selskabets administrerende direktør, Hans Henrik Lund, som tidligere ellers har været varm fortaler for at slå pjalterne sammen med rivalen.

Spekulationerne om en fusion mellem de to aktører tiltog i styrke i december 2017, da den britiske hedgefond Primestone Capital erhvervede en ejerandel på mere end 5 pct. af aktierne i begge selskaber og opfordrede dem til sammen at skabe en global markedsleder inden for professionelt rengøringsudstyr.

Selv om Tennant efterfølgende afviste idéen gentog Hans Henrik Lund tilbage i februar ønsket om en fusion.

»Vi synes, der er så meget værdi for aktionærerne, så meget synergi og så meget strategisk rationale, at det giver mening at gøre det. Vi synes absolut stadig, at det er en god idé,« sagde han dengang til Ritzau Finans.

Nu her seks måneder senere har piben imidlertid fået en anden lyd.

»Nilfisk-aktien falder tirsdag 8,9 pct. til 300,50 kr«