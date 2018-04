Neurosearch stiger over 28 pct. efter købsinteresse

Tilbuddet er fra ejendomsselskabet Gefion Group Investments, som er specialiseret i udvikling af boligejendomme i Storkøbenhavn.

»Gefion har besluttet at fremsætte et betinget, frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Neurosearch om at erhverve den samlede aktiekapital i Neurosearch (eksklusive eventuelle egne aktier) mod et kontant vederlag på 4,00 kr. per aktie med forbehold for visse vilkår og betingelser,« skriver Neurosearch.

Tilbuddet vil være betinget af, at Gefion opnår accept eller på anden måde erhverver aktier (eksklusive Neurosearchs egne aktier) svarende til mere end 50 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Neurosearch, samt at der opnås godkendelse fra Nasdaq-børsen til opretholdelse af Neurosearchs børsnotering efter gennemførelsen af indskuddet af Gefion i Neurosearch.