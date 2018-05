Neurosearch-aktien stormer frem efter overtagelsestilbud

Aktien i Neurosearch stiger med 16,2 pct. til 4,60 kr. torsdag morgen, efter at transport- og logistikkoncernen Nordic Transport Group (NTG) har fremlagt et overtagelsestilbud på selskabet.

Med kursstigningen har Neurosearch en markedsværdi på 112,9 mio. kr., der er højere, end det tilbud på 4,45 kr. per aktie - eller samlet 109,3 mio. kr. - som NTG har fremsat.

Interessen fra NTG bunder i, at selskabet gerne vil på børsen i København, og til det har det udset en overtagelse af Neurosearch som en slags genvej, da Neurosearch nemlig er ved at blive afviklet som børsnoteret virksomhed.

»De nuværende aktiviteter i Nordic Transport Group og virksomhedens potentiale har nået et niveau, hvor en børsnotering vil være det næste naturlige skridt,« skriver NTG i en meddelelse.

NTG ejer i dag 4,9 pct. af aktierne i Neurosearch, men har ikke sat et mindstekrav for, hvor mange aktionærer der skal takke ja til tilbuddet. Det er planen, at de to selskaber skal lægges sammen.

Tidligere i år bød ejendomsselskabet Gefion Group 4 kr. per aktie i Neurosearch - svarende til 98,2 mio. kr.

/ritzau/FINANS