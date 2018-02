Nets købes af kapitalfond efter halvandet år på børsen

Det blev en kort og blandet fornøjelse for Nets på børsen.

Nets, som blev sendt på børsen i september 2016 af ATP og to kapitalfonde, skal nu afnoteres igen, da aktionærerne har accepteret et købstilbud fra kapitalfonden Hellman & Friedman.

Samlet har 94,1 pct. af aktionærerne accepteret tilbuddet fra amerikanerne - det svarer til 188.109.435 aktier, der nu er i kapitalfondens hænder. Og næste skridt er at få Nets afnoteret fra Fondsbørsen.

Demed skrives et nyt kapitel i Nets omtumlet tilværelse, der de seneste år har skiftet hænder flere gange. I 2014 købte ATP, amerikanske Advent og Bain det danske selskab for 17 milliarder danske kroner. Og to år efter blev selskabet altså sendt på børsen til en værdi på 30 milliarder kroner.

Det nye bud fra Hellman & Friedman svarer til 33 milliarder kroner.

»Jeg tror, at Hellman & Friedman er en ansvarlig, vækstorienteret ejer, der vil være i stand til at føre en langsigtet strategi, der vil udvikle Nets,« siger den norske bestyrelsesformand i Nets, Inge Hansen, i fondsbørsmeddelelsen.

Det er officielt Evergood 5, der kommer til at overtage Nets, og Evergood 5 kontrolleres indirekte af en række Hellman & Friedman fonde.

Hellman & Friedman bød allerede i september 165 kr. pr. aktie, eller hvad der svarer til 33 mia. kr. for den danske virksomhed. Oprindeligt var planen, at Nets skulle have været af børsen inden jul, men fonden var tvunget til at udskyde tilbuddet til 1. februar, fordi det svenske finanstilsyn ikke kunne nå at godkende aftalen.

Tiden på børsen var særligt i begyndelsen en vanskelig tid, hvor kursen lå lavt.