Netcompany: Markedsværdi oversteg 10 mia. kr. på første dag på børsen

Det helt nye medlem af fondsbørsen i København, Netcompany, fik en forrygende modtagelse på børsen - og ikke mindst af investorerne.

En aktie i selskabet blev udbudt i handlen torsdag morgen til 155 kr. - men efter endt handelsdag sluttede kursen i 201 kr. Det svarer til, at selskabets værdi er på 10,05 mia. kr., hvilket er 2,3 mia. kr. mere end torsdag morgen.

Interessen for aktierne fik kursen til at stige med 29,7 pct. over dagen - og de "gamle" ejere er stadig med om bord. Torsdag formiddag blev det via fondsbørsen meddelt, at kapitalfonden FSN Capital ejer 15,76 pct. af aktierne i selskabet, efter den har solgt over 8,8 mio. aktier og lånt 3 mio. aktier til Danske Bank, der fungerer som stabiliseringsagent.

Samtidig ejer AC NC Holding Aps, som er ejet af den administrerende direktør André Rogaczewski og driftsdirektør Claus Jørgensen, 10,19 pct. af aktierne i Netcompany. Det svarer til over 5,1 mio. af de aktier, der kan handles på fondsbørsen.

Netcompany står blandt andet bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Og selskabet er blevet valgt til at udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

/ritzau/FINANS