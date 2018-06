Netcompany-aktien fortsætter til vejrs

Administrerende direktør og medstifter af Netcompany André Rogaczewski, da Netcompany børsnoteres og handlen skydes i gang ved et arrangement i DR Byen i København, torsdag den 7. juni 2018. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali

Succesen for nyintroducerede Netcompany ser ud til at fortsætte.

Efter en kursmæssig puster på anden noteringsdag med en stigning på 1 pct. i kølvandet af introduktionsdagens kursstigning på knap 30 pct. stiger aktien mandag formiddag med 4,3 pct. til 211,80 kr.

Det giver en samlet stigning på knap 37 pct. i forhold til afregningskursen.

Markedsværdien er nu godt 10,5 mia. kr.

Aktien blev torsdag introduceret efter at være afregnet til 155 kr.

GODE GRUNDE TIL STIGNING

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen forklarer udviklingen med, at en række ting gik op i en højere enhed og vurderer, at introduktionen af selskabet kan tjene som inspiration til andre selskaber, hvis de overvejer en børsnotering.

Han fremhæver, at Netcompany har en stærk historie.

»Selskabet har sin egen og gode fortid, nutid og fremtidsfortælling,« vurderer han.

Desuden peger han, at selskabet har en meget stærk og synlig ledelse, som går foran. En tredje positiv faktor er, at selskabet kan blæse og have mel i munden samtidig.

»De vokser og er i stand til nogenlunde at fastholde deres indtjeningsevne,« konstaterer Per Hansen.

Slutteligt mener han, at Netcompanys børsnotering har været forberedt godt og længe.

Sammenlignet med Nets mener investeringsøkonomen, at Netcompany bestod der, hvor Nets dumpede med hensyn til at sprede aktierne på tilpas mange hænder, så de fleste har fået mindre end efterspurgt.

Desuden undgik Netcompany at overtildele kortsigtede »tiggerinvestorer«, som blot ville lukrere på en første dags stigning og så ud igen.

/ritzau/FINANS