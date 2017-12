De store amerikanske indeks viger fredag en smule, inden aktieugen går på hæld, og handlerne tager på juleferie.

Mens S&P 500-indekset danser på stedet og forbliver på 2684,72, åbner det tunge Dow Jones-indeks 0,1 pct. lavere i 24.768,52, mens Nasdaq-indekset falder 0,2 pct. 6954,58.

Sportsudstyrskoncernen Nike falder med 4,8 pct. til 61,68 dollar, efter at selskabet torsdag efter børslukketid fremlagde regnskab for andet kvartal.

Det viste et overskud på 0,46 dollar per aktie, hvilket var et godt stykke over de 0,40 dollar per aktie, som analytikerne havde ventet ifølge estimater fra Bloomberg News, men regnskabet viste dog en skuffende udvikling på hjemmemarkedet, hvor Nike taber terræn til konkurrenten Adidas,

Biotekselskabet Celgene kunne torsdag aften berette om skuffende resultater for fase 3-studiet af lægemidlet Revlimid. Aktien falder med 3,9 pct. til 103,71 dollar.

Inden børsåbning er der kommet amerikanske tal for privatforbruget i november, der voksede med 0,6 pct. mod en forventning blandt analytikerne om en vækst på 0,5 pct.

Nøgletalskalenderen har ligeledes budt på tal for kerneinflationen i november, den såkaldte PCE Core, der som ventet steg 1,5 pct., mens ordreindgangen af varige goder voksede med 1,3 pct. i samme måned. Her havde analytikerne forventet en stigning på 2 pct.

Der kommer senere tal for salget af nye boliger i USA i november, mens det endelige forbrugertillidsindeks for december fra University of Michigan offentliggøres.