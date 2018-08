Nasdaq indrømmer lukkefejl i mere end tusind handler

Nasdaq indrømmer at have ladet mere end tusind handler, der skal udføres omkring markedets åbning og lukning, gå igennem på fejlagtig vis.

Det skriver Financial Times.

Fejlen, der går tilbage til november 2011, har forhindret andre investorer i at få deres ordrer udført på det afgørende tidspunkt på dagen.

Nasdaq har i en besked til aktiemarkedet informeret investorer om, at nogle bestillinger, hvis gennemførelse afhang af, at et bestemt antal aktier blev handlet - såkaldte minimum quantity ordrer - fejlagtigt er blevet inkluderet i tidsrummet omkring markedsåbningen og lukningen, hvor afventende ordrer gennemføres.

Fejlen har betydet, at andre afventende ordrer er blevet nedprioriteret af bestillingerne og derfor ikke er gået igennem inden markedslukningen.

Det er uacceptabelt, mener medstifter af Themis Trading Joe Saluzzi.

»Syv år og uden de vidste det - det er uacceptabelt. Personen, der har tabt her, er den person, der ikke fik sin ordre gennemført. Hvis ordrene havde været med i beregningerne, kunne der have været en anden lukkepris,« siger Joe Saluzzi til Financial Times.

Nasdaq har ikke offentliggjort al data siden 2011, men fortæller, at en analyse af tal fra 2018 viser, at 1287 mindstebestillinger er gået igennem i løbet af 1231 åbninger og lukninger. Selskabet tilføjer, at omkring 50 kunder er blevet påvirket af nedprioriteringerne.