Muligheden for forlænget kinesisk præsident-periode giver overtroiske, kinesiske spekulanter blod på tanden

Kommunistpartiet foreslog søndag at fjerne en forfatningsmæssig klausul, der begrænser den siddende præsidents embedsperiode til to perioder, hvilket øger udsigterne til, at Xi forbliver ved magten efter afslutningen af den anden periode, der starter næste måned.

De overtroiske og lykkesøgende spekulanters indtog gav en stigning til Shenzhen Emperor Technology Co. på næsten 10 pct. i den tidlige handel mandag, mens Anhui Yingjia Distillery Co, hvis kinesiske navn indeholder udtrykket "vi hilser kejserens ekvipage" - steg i omegnen af 4 pct.

Samtidig øgede Harbin VITI Electronics Corp, som har ordene "stærk kejser" i navnet, over 7 pct. i den tidlige handel.

Det bredere marked steg i mellemtiden under 1 pct.

- Det er ren og skær "dyb godnat" - det har intet at gøre med de fundamentale forhold, siger analytiker Yang Hongxun fra Shandong Shenguang i Shanghai.

Det er ikke første gang at "kejser"effekten giver udslag i aktiekurserne på grund af overtro blandt de kinesiske spekulanter.

I oktober sidste år blev den lidet kendte kinesisk elevatorproducent, Hangzhou Huning Elevator Parts Co., hvis kinesiske navn ligner det kinesisk kommunistpartis top-teoretiker Wang Huning, sendt kraftigt op, efter at Wang blev forfremmet til Kinas øverste politiske organ - politbureauet.

I november 2016, hvor sandsynligheden for at det amerikanske præsidentvalg vilel falde ud til Donald Trump fordel, steg aktierne i Wisesoft Co. Ltd - hvis kinesiske navn lyder som "Trumps store sejr". Samtidig faldt aktien i Yunan Xiyi Industrial, hvis kineske tegn ligner "tante Hillary".

Spekulation i "koncept"aktier er en populær praksis i Kina, hvor kortvarige spekulanter pumper prisen op for derefter at dumpe papirerne.

/ritzau/FINANS