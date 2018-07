Morgan Stanley overrasker positivt på top- og bundlinjen

Bankens toplinje - der blandt andet dækker over indtægter fra formueforvaltning, aktiehandel, børsnoteringer og virksomhedshandler - steg i andet kvartal til 10,6 mia. dollar fra 9,5 mia. dollar i samme periode året. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet samlede indtægter for 10,08 mia. dollar.

På bundlinjen fik Morgan Stanley et overskud på 2,4 mia. dollar mod et plus på 1,8 mia. dollar i andet kvartal 2017.

Det svarer til et overskud på 1,30 dollar per aktie, og resultatet var dermed bedre end ventet, da analytikerne ifølge CNBC havde ventet et overskud på 1,11 dollar per aktie.

På bagkant af regnskabet stiger Morgan Stanley-aktien over 3 pct. i formarkedet og har dermed udsigt til en positiv børsdag, når den officielle handel starter klokken 15.30.