Moody's: Børsnotering af Maersk Drilling løser ikke gældsudfordringen

Selv om A.P. Møller-Mærsk nu har offentliggjort planerne for en selvstændig børsnotering af Maersk Drilling og trods udsigten til frasalg af aktier for 1,2 mia. dollar i franske Total, så skal der mere til, før kreditvurderingsbureauet Moody's vil ændre på udsigterne for Mærsks kreditvurdering.

Den lyder lige nu på "Baa2" og er under vurdering for en sænkning. Dermed ligger ratingen allerede nu under det, man kalder for "investment grade" eller i såkaldt "junk".

FORBEDRET BALANCE IKKE NOK

Moody's understreger, at fragangen af de forretninger vil forbedre balancen hos Mærsk, men da selskabet på grund af sektorens udfordringer fortsat leverer svage resultater, og da risikoen i containersektoren fortsat er stor, så er det ikke tilstrækkeligt.

»Uden klare forbedringer i præstationerne og sektorens vilkår vil vi mene, at det er udfordrende at fastholde vurderingen på "Baa2" på trods af selskabets evne til at styrke sin balance«, skriver analytiker Maria Maslovsky i en kommentar.

I analysen fremgår det, at Mærsks gæld i den fortsættende forretning skal ned under en faktor på 3,0 gange driftsindtjeningen målt på EBITDA, for at ratingen vil blive givet »stabile udsigter«, mens en faktor på 3,0 til 3,5 formentlig vil medføre en sænkning af karakteren.

Mærsks guidance for 2018 indikerer en faktor på 3,6 til 4,1 ved udgangen af året, beregner Moody's, der også har noteret sig en negativ pengestrøm i første halvår.

SVAGE FRAGTRATER - STIGENDE BRÆNDSTOFPRISER

Inden børsnotering af Maersk Drilling vil koncernen rejse 1,5 mia. dollar ved en gældsudstedelse i Drilling. Pengene vil moderkoncernen beholde, Moody's forventer 1,2 mia. dollar, mens gælden vil blive børsnoteret sammen med boreforretningen. Sammen med salget af Total-aktier, hvor yderligere frasalg kan ske senere i 2019, er der lagt op til, at Mærsk kan styrke balancen med 2,7 mia. dollar på den konto.

»Trods disse positive nyheder om transaktioner er vi i stigende grad bekymrede for den nedadgående risiko for containersektoren, især den tiltagende risiko for en handelskrig mellem USA og Kina og forsinkelserne i forbindelse med at sende de stigende bunkeromkostninger videre til kunderne.«

Mærsk kom gennem sit andet kvartal med en vækst i omsætningen på 24 pct., mens driftsindtjeningen faldt med 18 pct. til 883 mia. dollar. Moody's fremhæver, at omsætningsudviklingen dækkede over en volumenfremgang på 26 pct., trukket af overtagelsen af Hamburg Sud, mens fragtraterne faldt 1,2 pct.

Alt imens steg udgifterne for Mærsk - ligesom for konkurrenterne - til brændstof, bunkerudgifterne, med 28 pct. på baggrund af den stigende oliepris, og først sent i andet kvartal begyndte man at indføre brændstoftillæg.

»Til dato har det vist sig vanskeligt for containerrederierne at sende de øgede omkostninger videre til kunderne og et betydeligt efterslæb er opstået«, skriver Maria Maslovsky.

ROS FOR BESPARELSER

Moody's roser dog Mærsk for, at man i Maersk Line realiserede et fald i enhedsomkostningerne før brændstofudgifter på 5,9 pct.

»Dette er et nøgleplus i en konkurrencepræget og ensrettet sektor, hvor marginerne er lave og omkostningskontrol er vital for indtjeningen.«

Moody's finder også plads til at notere sig, at Mærsk er godt på vej med at realisere synergierne både fra integrationen af Hamburg Sud og integrationen af Mærsks eksisterende forretningsenheder, hvor man nu har nået 340 mio. dollar. Målet for Mærsk er 950 til 1000 mia. dollar i 2019.

/ritzau/FINANS