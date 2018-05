Midtvejsstatus på onsdagens aktier: Novo falder mest i rødt marked

Det danske eliteindeks, C25, falder med 0,2 pct. til 1101,86 onsdag, og det kan blandt andet henføres til den uafklarede politiske situation i Italien, hvor der endnu ikke er kommet en regeringsdannelse. Der begynder at være spekulationer om et snarligt nyvalg, som eventuelt kan sende landet ud af EU og eurosamarbejdet.

- Den politiske uro i Italien er med til at sende finansaktierne ned, siger Jens Johansen, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank.

Onsdag falder Danske Bank, Nordea og Jyske Bank henholdsvis 0,8 pct. til 205,40 kr., 0,5 pct. til 61,28 kr. og 1 pct. til 345,60 kr.

NOVO FALDER TRODS POSITIVE RESULTATER

Sammen med de tre banker danner Novo Nordisk bagtrop i C25. Medicinalselskabet falder 1,3 pct. til 299,35 kr., på trods af at selskabet efter børslukning tirsdag kunne offentliggøre positive resultater af endnu et studie med midlet Semaglutid i pilleform.

Ifølge Jens Johansen kan faldet henføres til pillens evner til at sikre vægttab.

- Markedet er skuffet over, at resultaterne med vægttab ikke er bedre. I forhold til nedbringelse af blodsukkeret er resultaterne dog positive, siger senioraktierådgiveren.

Behandling med 14 mg oral Semaglutid medførte vægttab på 4,2 kg ved 26 uger og 4,7 kg ved 52 uger mod 3,8 kg med 25 mg Jardiance fra konkurrenten Eli Lilly både ved 26 uger og 52 uger. Det større vægttab med oral semaglutid var statistisk signifikant sammenlignet med Jardiance ved 52 uger, mens det ikke var tilfældet efter 26 uger.

FALD FOR SAS OG MATAS

Udenfor eliteindekset er luftfartsselskabet SAS kommet med regnskab, og det viser for andet kvartal en højere omsætning sammenlignet med samme kvartal året før, mens underskuddet til gengæld er vokset i forhold til den tilsvarende periode året forinden. Forventningerne til helåret er fastholdt af SAS, hvis aktie falder 1,8 pct. til 14,37 kr.

Også materialistkæden Matas er kommet med regnskab, og det viste for det forskudte fjerde kvartal både faldende omsætning og indtjening. For det næste regnskabsår venter selskabet en flad vækst og lavere margin end i det forgangne regnskabsår, mens der i en ny langsigtet strategiplan bliver lagt op til lavere udbyttebetaling blandt andet for at kunne finansiere fremtidige investeringer. Matas-aktien steg 2,7 pct. fra morgenstunden, men ved middagstid ligger aktien med et fald på 0,7 pct. til 69,80 kr.

- Udsigten til et lavere udbytte kan have skuffet nogle investorer, siger Jens Johansen.

Endelig kommer der onsdag også regnskab for første kvartal fra entreprenørselskabet Arkil, der forinden har en forventning om at præstere en omsætning på 3,0-3,2 mia. kr. og et overskud før skat på 110-140 mio. kr. i hele 2018. Arkil-aktien stiger før regnskabet med 0,8 pct. til 1250 kr.

Finanshuset ABG Sundal Collier har indledt dækning af aktien i Vestjysk Bank. Det gør ABG med anbefalingen "køb" og et kursmål på 3 kr.

I sin analyse vurderer Mads Thingaard, at Vestjyske Bank, efter flere år med store nedskrivninger hos landbrugskunderne, igen er kommet godt på benene.

Aktien stiger 7,1 pct. til 2,56 kr.

Skako stiger 2,1 pct. til 86,60 kr., efter at selskabet har oplyst, at selskabets økonomidirektør er stoppet efter bare to måneder. Samarbejdet har ikke fungeret, fortæller ledelsen.

I TK Development er Søren Kempff blevet ansat som ny administrerende direktør, oplyser selskabet i en meddelelse. Aktien ligger dog stille i 6,95 kr. onsdag middag.

/ritzau/FINANS