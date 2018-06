Medicoselskab klar til First North efter overtegning

Under udbuddet blev der solgt 824.175 nye aktier til 91 kr. per styk, og det samlede bruttoprovenu er dermed på 75 mio. kr., som selskabet vil bruge til at intensivere den kommercielle udrulning af selskabets produkter og styrke produktudvikling, klinisk dokumentation og global patentdækning.

Virogates, der har hovedsæde i Birkerød og udvikler og markedsfører prognostiske produkter til sundhedssektoren, står til at få første handelsdag på First North i Danmark 26. juni, efter at selskabet har fået fuldtegnet sit aktiesalg.

På forhånd havde investorer, der blandt andet omfatter Coloplasts storaktionær, N.P. Louis-Hansen, afgivet forhåndstilsagn på 590.619 stk. aktier, og i udbudsperioden modtog selskabet 1572 nye ordrer på i alt 563.500 aktier. Dermed blev udbuddet af de nye aktier, eksklusive forhåndstilsagn, overtegnet med 141 pct.

»Der er blevet taget godt imod selskabets vækststrategi og kommercielle perspektiver fra både eksisterende aktionærer med mulighed for at deltage i udbuddet og fra nye aktionærer, der har vist os tillid ved at tegne aktier i Virogates i det største aktieudbud på Nasdaq First North i Danmark i ti år.«

»Vi er stolte over modtagelsen blandt investorerne og glæder os over, at Vækstfonden har valgt at deltage som ankerinvestor i Virogates i deres første børsintroduktion på First North,« siger selskabets bestyrelsesformand, Lars Kongsbak, i en meddelelse.

Baseret på udbudskursen på 91 kr. kan Virogates' markedsværdi opgøres til 276 mio. kr.

/ritzau/FINANS