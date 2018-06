Markedsoversigt: Unibrew gik på weekend i kursrekord

Fortsatte bekymringer for en eskalerende handelskonflikt var derimod med til at presse aktier som Mærsk og DSV, mens Unibrew satte kursrekord efter en stigning på 4,1 pct. til 487 kr., efter at bryggerikoncernen torsdag eftermiddag havde opjusteret forventningerne til 2018.

Det er især det "ekstraordinært" gode vejr hidtil i Nordeuropas sommer, der har sat gang i salget hos Royal Unibrew, og som er er baggrunden for selskabets opjustering.

Udover vejret nyder Unibrew godt af en hurtigere integration af et opkøbt italiensk sodavandsmærke end ventet, og koncernen venter i 2018 nu et driftsresultat på 1190-1265 mio. kr. mod tidligere 1090-1190 mio. kr.

Opjusteringen hos Royal Unibrew skabte også ekstra interesse for Carlsberg-aktien, som steg 1,1 pct. til 750,60 kr.

Investorerne viste også god appetit på Ørsted efter nyheden om, at det har vundet 920 megawatt havvindprojekter i Taiwan. Selskabets aktie steg 1,3 pct. til 380,90 kr.

I bunden af C25-feltet lå Mærsk B med et fald på 2,8 pct. til 8910 kr. efter et nyt ugefald i fragtraterne til det laveste niveau siden april. Samtidig er der fortsat bekymringerne for handelskonflikt, hvilket også tynger DSV, som faldt 1,4 pct. til 523,60 kr.

Aktien i medicovirksomheden Ambu endte desuden 0,8 pct. lavere i 210,60 kr. efter et fald på 10 pct. torsdag, da Nordea indledte dækning af aktien med anbefalingen "sælg" og et kursmål på bare 167 kr.

Det danske obligationsmarked oplevede ikke de vilde udsving i fredagens handel, som blev indledt med beherskede rentestigninger på et par basispoint, hvilket ud på eftermiddagen imidlertid gik i sig selv igen.

De sene rentefald kom efter en trussel fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at indføre told på biler fra EU på 20 pct., hvis ikke EU fjerner tariffer og handelshindringer over for USA.

- Baseret på de tariffer og handelshindringer, der længe af EU har været lagt på USA og dets fantastiske selskaber og arbejdere, hvis disse tariffer og hindringer ikke snart er brudt ned eller fjernet, vil vi lægge en 20 pct. tarif på alle deres biler, der kommer til USA. Byg dem her!, skrev præsidenten på sin Twitter-konto.

Beskeden var en påmindelse om, at de nuværende handelsstridigheder kan eskalere yderligere, og det er en usikkerhed, som den senere tid har bidraget til faldende renter - som en reaktion på øget risikoaversion og dermed flugt til de mere sikre investeringer.

Dagens nøgletal omfattede et fald i de amerikanske industrichefers tillid til den økonomiske udvikling.

Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation i 0,35 pct. Det var uændret fra torsdag, men 2 basispoint lavere end fredag middag.

/ritzau/FINANS