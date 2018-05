Markedsoversigt: Ro på markederne efter turbulent uge

Pandora og NKT lagde sig i front torsdag. Også A.P. Møller-Mærsk lå godt til på forlydender om, at en kinesisk konkurrent vil hæve raterne, og Danske Bank rettede sig efter fem børsdage med større og mindre fald.

C25-indekset lukkede 0,4 pct. højere i 1113,60, men er fortsat faldet 1,8 pct. i løbet af ugen. Meldinger fra USA om straftold på europæisk stål og aluminium lagde en dæmper på opturen ud på eftermiddagen.

- Der hersker lidt lettelse over, at situationen i Italien ikke er blevet værre, og at de italienske renter er faldet, siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Italien sendte bankaktierne op i det meste af Europa efter fald i starten af ugen. Herhjemme steg Danske Bank mest blandt de store banker. Aktien lukkede med en gevinst på 2,2 pct. i 211,40 kr.

Helt i top rettede NKT og Pandora sig med 3,4 pct. og 3,5 pct. til 181,20 kr. og 501,20 kr. Begge aktier er blandt de mest shortede i København, og handelsmønsteret torsdag var udlandet som store nettokøbere. Det kan tyde på, at udenlandske fonde skruede lidt ned for deres spekulation. Desuden havde Financial Times en artikel om, at charms igen er ved at blive moderne.

Mærsks B-aktie steg 1 pct. til 9528 kr. Kinesiske Cosco barsler angiveligt med at hæve fragtraterne, så de kompenserer for den markante stigning i olieprisen de seneste måneder og det danske rederi følger dermed flere andre.

I bunden af C25 var der igen pres på Genmab, der faldt 3 pct. til 958 kr.

Biotekfloppet Neurosearch steg 20 pct. til 4,76 kr., efter at Nordic Transport Group (NTG) har fremlagt et købstilbud, der trumfede et tidligere på den nu næsten tomme børsskal.

Små rentefald fik tag i det danske obligationsmarked torsdag, hvor investorerne dog igen skulle til Italien for at finde væsentlige bevægelser. Renten på den toneangivende tiårige sluttede 1 basispoint lavere end onsdag i 0,34 pct. Over ugen har der været et fald på 9 basispoint med pæn volatilitet.

Panikken på de italienske markeder mandag og tirsdag var, ligesom det var tilfældet onsdag afløst af mere ro.

- Det er typisk efter et par særdeles dramatiske dage, at tingene retter sig igen, men det betyder på ingen måde på, at den kritiske situation i Italien er ovre. Det kan tage ret lang tid og kommer jo helt og holdent an på, hvordan tingene falder på plads, siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

Torsdag ved dansk lukketid var den toårige italienske rente faldet 40 basispoint til 1,19 pct. oven i et fald på over 100 basispoint onsdag. Rentefaldet kommer efter en tirsdag præget af panik og en rentestigning på over 150 basispoint - den største stigning på enkelt dag i over 22 år.

Fra nøgletalsfronten kom der torsdag nyt om inflationen i eurozonen. Prisstigningstakten på 1,9 pct. var noget over økonomernes estimat på 1,6 pct., men lige i øjet i forhold til Den Europæiske Centralbanks (ECB's) målsætning på knap to pct.

