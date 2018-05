Markedsoversigt: Pæne plusser for aktier og spinkelt rentefald

William Demant satte kursrekord mandag, da forventningen til regnskabet tirsdag fik aktien til at lukke i et højt niveau.

Samlet steg det danske C25-indeks med 1,5 pct. til indeks 1147,82.

William Demant steg 5,0 pct. til 257,40 kr. og slog dermed den hidtidige lukkerekord fra 1. maj.

Den potentielle tangering af lukkerekorden skete dagen før, at William Demant Holding kommer med en handelsopdatering for de første tre måneder af 2018.

Genmab kommer ligeledes med regnskab tirsdag - og aktien steg med 3,7 pct. til 1293,50 kr.

Helt i toppen af C25 endte Bavarian Nordic med et plus på 6,0 pct. til 188,50 kr. uden selskabsspecifikke nyheder. Dog kom det frem, at den amerikanske investeringsfond AHL Partners har skåret i sin satsning på kursfald i Bavarian Nordic.

Vestas endte ligeledes i toppen med en stigning på 4,5 pct. til 432 kr. Selskabet kom fredag med regnskab for første kvartal 2018, hvor aktien steg med 0,3 pct.

Inden for vindenergisektoren bliver der i disse dage afholdt den årlige konference hos den amerikanske brancheorganisation for industrien, American Wind Energy Association (AWEA). Det kan de kommende dage fortsat rette spotlight på Vestas.

Mandagens eneste regnskab stod Ambu for. Ambu opjusterede forventningerne til 2017/18 om en organisk vækst til intervallet 14-15 pct. mod tidligere en organisk vækst i niveauet 13 pct. Aktien blev den mest stigende på det danske aktiemarked mandag med et plus på 17,9 pct. til 180 kr.

ALK-Abello afleverede regnskab fredag med sorte tal på bundlinjen og løftede forventninger. ALK-Abelló steg 10,7 pct. til 965 kr.

Mandagens udvikling på obligationsmarkedet trak en smule sydover, som dagen skred frem. Renten på den danske tiårige statsobligation sluttede i 0,54 pct., hvilket var 1 basispoint under fredagens slutniveau.

Og billedet var det samme på obligationsmarkederne i blandt andet Tyskland og Frankrig.

Mens mandag var næsten klinisk renset for nøgletal, kunne handlerne derimod notere en række taler fra flere chefer for den amerikanske centralbank, Federal Reserve Fed. På programmet var blandt andet Robert S. Kaplan, chef for Federal Reserve i Dallas, samt Charles L. Evans, chef for Federal Reserve i Chicago - begge har stemmeret i centralbankens rentekomité, FOMC.

I sidste uge var der rentemøde i Federal Reserve, hvor man fik indføjet, at inflationsmålet er "symmetrisk". Derved åbnede centralbanken for, at inflationen kan ligge på begge sider af 2-tallet, som er inflationsmålet for Federal Reserve.

Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, vil især holde øje med, hvordan ordlyden i forhold til inflationen er.

»Vores fortolkning af ordet »symmetrisk« er, at Fed vil tillade, at inflationen i de kommende måneder skyder en smule over 2 pct., uden at hæve renten mere end de gradvise renteforhøjelser Fed hidtil har signaleret,« siger analytikeren.