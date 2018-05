Markedsoversigt: Lille aktiefald og større rentefald

Herhjemme blev facit for C25 et fald på 0,1 pct. til 1142,65. Gennem størstedelen af dagen havde indekset peget mere ned. Først ud på eftermiddagen genfandt investorerne lidt af optimismen.

Grunden til den trykkede stemning henover dagen var tirsdag aftens kommentar fra Donald Trump, der mener, at handelsforhandlingerne mellem USA og Kina ikke udvikler sig tilfredsstillende. Det skabte usikkerhed i markedet.

- Det er faktisk lidt paradoksalt, fordi der tirsdag så ud til at være en rigtig fin retorik mellem Kina og USA, ligesom der var fremskridt og udsigt til en endelig aftale, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

På den danske scene var Vestas et af de selskaber, der klarede sig dårligst på børsen Aktien faldt 2,5 pct. til 442,20 kr., oven på en fornuftig periode hvor aktien er steget på blandt andet tegn om en stabilisering - eller måske endda en bedring - i priserne, noterer Martin Munk.

I den positive ende af C25-indekset befandt Pandora sig. Aktien steg 2,6 pct. til 518 kr. Der var ellers ikke nyheder fremme omkring selskabet, men det kunne spille ind, at den amerikanske juvelerkæde Tiffany fremlagde et bedre end ventet regnskab, som oveni var krydret med en opjustering af årets forventninger.

- Pandora havde en rigtig hård uge i sidste uge, og investorerne søger med lys og lygte efter en god nyhed for smykkeindustrien, og den får de med Tiffany, siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

Den lettere nervøsitet på aktiemarkedet sendte onsdag investorerne over i de mere sikre værdipapirer såsom statsobligationer, og det kastede rentefald af sig herhjemme.

For den toneangivende tiårige danske statsobligations vedkommende sluttede dagen med en rente på 0,53 pct. Det var 5 basispoint lavere i forhold til tirsdagens lukkeniveau.

Rentefaldet skyldtes formentlig også udtalelserne fra Donald Trump.

Ved siden af kommentaren fra ham havde investorerne onsdag fokus på aftenens referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der blev offentliggjort efter dansk lukketid.

- Investorerne vil holde øje med meldinger om antallet af yderligere renteforhøjelser i år - ud over den, der allerede er indpriset på mødet i juni. Rentemarkedet indpriser i øjeblikket lidt over en renteforhøjelse mere i år ud over den i juni, siger chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank.

Fra nøgletalssiden kunne investorerne blandt andet tygge på tal for indkøbschefernes tillid i Tyskland og euroområdet, der skuffede. Omvendt var der positive overraskelser fra USA, hvor de amerikanske indkøbschefer inden for industri såvel som service så lysere end ventet på fremtiden baseret på de foreløbige opgørelser for maj.

