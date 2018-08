Markedsoversigt: DSV trak C25 op - og renterne steg frem mod rentemøde

Det danske aktiemarked stak af i forhold til Europa kørt frem af DSV, mens renterne på statsobligationerne steg op til aftenens rentemøde.

Herhjemme havde den danske transportkoncern værdifuldt gods med til sine aktionærer: Et regnskab ledsaget af en millionopjustering, der sendte transportkoncernens aktie i rekord.

Onsdagen var ellers præget af fald efter nye trusler fra USA om højere told på kinesiske varer, og frygten for en handelskrig blussede op.

Men det danske aktiemarkedet var spændt for DSV's lastvognstog, og C25-indekset steg 0,3 pct. til 1160,48, mens DSV sluttede hele 6,7 pct. højere i 570 kr.

De gode takter i andet kvartal gav et driftsresultat på 1449 mio. kr., eller 28 mio. kr. mere end analytikere havde regnet med. Samtidig fik forventningerne til årets driftsoverskud før særlige poster et løft til 5300-5600 mio. kr. i år mod tidligere 5100-5400 mio. kr.

Blandt investorernes favoritaktier onsdag var også Ambu og Royal Unibrew.

Ambu tangerede sin lukkerekord med et plus på 2,9 pct. til 257,80 kr. Købsinteressen for Royal Unibrew blev udløst af et rygklap fra SEB, der hævede kursmålet til 590 kr. fra 475 kr. og gentog anbefalingen "køb". Unibrew steg 2,6 pct. til 544,50 kr.

I bunden af C25 var der pres på Pandora og A.P. Møller-Mærsk. Pandora tabte 3,3 pct. til 438,30 kr., mens B-aktien i Mærsk, faldt 2,3 pct. til 8948 kr.

På markedet for statsobligationer var fokus på aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, der dog næppe vil give alt for stor genlyd, når markedet genåbner torsdag. Bare én ud af 83 økonomer, som Bloomberg News har estimater fra, venter en forhøjelse.

Men rentestigninger i USA smittede onsdag af på det danske obligationsmarked, hvor den tiårige rente nåede det højeste niveau siden midten af juni.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligation var ved dansk børslukketid steget 4 basispoint til lige over 3 pct. - en milepæl, der ikke har været passeret siden slutningen af maj. Præcis samme rentestigning - 4 basispoint - ramte den tiårige danske statsobligation, der lukkede i 0,44 pct.

Der er dog formentlig tale om timing.

- Vi venter, at Fed vil hæve renten yderligere to gange i 2018 og i alt 3-4 gange over det kommende års tid. Næste renteforhøjelse venter vi til september, vurderer makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i en optakt.

Fra nøgletalsfronten kom der onsdag blandede signaler. ADP's jobrapport overraskede positivt og viste 219.000 flere job mod ventet 186.000, mens indkøbschefernes forventningsindeks, ISM for industrien, skuffede. Indekset faldt til 58,1 fra 60,2 og var et stykke fra analytikernes estimat på 59,4 ifølge Bloomberg News.

/ritzau/FINANS