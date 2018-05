Markedsoversigt: C25 rettede sig og renten steg

Dermed faldt der igen lidt ro over markedet, efter at den politiske situation i Italien tirsdag havde givet fald på de internationale aktiebørser.

Øverst i indekset sluttede Genmab efter en stigning på 3,3 pct. til 987,80 kr. Dermed rettede aktien sig yderligere efter mandagens store nedtur på 20 pct., der var udløst af et studieflop med kræftmidlet Darzalex i en kombinationsbehandling.

Novo Nordisk faldt derimod 0,4 pct. til 302,20 kr. på trods af positive resultater af endnu et studie med selskabets diabetesmiddel Semaglutid i pilleform.

Udenfor eliteindekset kom luftfartsselskabet SAS med regnskab for andet kvartal, og det viste en højere omsætning sammenlignet med perioden året før, men dog et større underskud.

Forventningerne til helåret fastholdt SAS, hvis aktie faldt 1,9 pct. til 14,35 kr.

Også materialistkæden Matas kom med regnskab, og det viste for det forskudte fjerde kvartal både faldende omsætning og indtjening. For det næste regnskabsår venter selskabet en flad vækst og lavere margin end i det forgangne regnskabsår, mens der i en ny langsigtet strategiplan bliver lagt op til lavere udbyttebetaling blandt andet for at kunne finansiere fremtidige investeringer.

Matas-aktien faldt 3,3 pct. til 67,50 kr.

Der også regnskab for første kvartal fra entreprenørselskabet Arkil, der kunne notere en lavere omsætning og et ringere resultat end samme periode sidste år. Selskabet fastholdt dog forventningerne til hele året, men aktien faldt 0,8 pct. til 1230 kr.

På obligationsmarkedet kravlede renterne lidt op igen efter de relativt kraftige fald tirsdag.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation steg 4 basispoint til 0,35 pct. efter tirsdagens fald på 7 basispoint.

På nøgletalssiden kom der nyt fra eurozonen, da der blev offentliggjort data om den økonomiske tillid.

Den samlede økonomiske tillidsindikator viste et marginalt fald i maj til 112,5 fra 112,7 måneden før, mens økonomerne havde ventet en lidt større tilbagegang til 112,0 ifølge et estimat fra Bloomberg.

Tal fra Tyskland viste onsdag eftermiddag, at forbrugerpriserne steg mere end ventet i maj. Inflationen i forbrugerpriserne var på 2,2 pct. sammenlignet med samme måned et år forinden, mens økonomerne havde regnet med 1,9 pct.

I USA voksede økonomien med 2,2 pct. i første kvartal af 2018 opgjort i annualiserede tal. Det viste den anden opgørelse af udviklingen i bruttonationalproduktet for perioden. Konsensus blandt økonomerne var ifølge Bloomberg News en vækstrate på 2,3 pct.

I ADP's rapport over beskæftigelsen i det private amerikanske jobmarked var der tale om en jobskabelse på 178.000 i maj, mens økonomerne ifølge Bloomberg havde ventet 190.000.

/ritzau/FINANS

Cecilie Veile +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk