Markedsoversigt: Både aktier og renter steg

En negativ analyseændring samt pres fra hedgefonde betød, at Pandora gik glip af mandagens optur på det danske aktiemarked, mens NKT endte helt i front.

C25-indekset endte mandagen 0,3 pct. højere i 1132,88. En mere stabil politisk situation i Italien var med til at dæmpe de seneste ugers nervøsitet hos investorerne, mens stærke nøgletal i USA fredag løftede humøret.

- Nogle af de problemer, vi havde i sidste uge, er vi lidt kommet over igen. Den italienske rente er stort set halveret i løbet af meget kort tid. Så det viste sig at være støj i markedet. Det er ikke, fordi det er uventet, men vi er bare på et stadie i markedet, hvor der ikke rigtig skal noget til, for at ting flytter sig hurtigt. Små forventninger til renter rykker hurtigt det store billede.

- Så kom der supergode jobtal fra USA i fredags, som også har givet et godt udgangspunkt for, at markedet klarer sig udmærket, siger Tue Østergaard, aktiechef hos ABG Sundal Collier.

Helt i toppen af indekset endte NKT, der steg 3,8 pct. til 195 kr.

Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank, vurderer, at nogle hedgefonde måske har solgt for meget ud.

- Aktien er ekstremt shortet. Jeg tror, at det har lidt at gøre med, at aktien var kommet for langt ned. Nogle hedgefonde havde solgt for meget ud, og nogle havde solgt aktier, de ikke havde lånt og derfor blev nødt til at vende lidt rundt, siger Mads Zink.

Pandora, der steg 1,3 pct. fredag til 507,80 kr., endte mandag med et fald på 1,5 pct. til 500,20 kr.

Mandag kom det frem, at finanshuset RBC har kigget Pandora efter i sømmene, og det har ført til et reduceret kursmål til 525 kr. fra 750 kr. og en sænket anbefaling til "sector perform" fra "outperform".

Det europæiske obligationsmarked var mandag præget af rentestigninger i nord og rentefald i syd, hvilket fulgte efter en sidste uge, der var kendetegnet ved stor nervøsitet på grund af det politiske drama i Italien.

Herhjemme sluttede den toneangivende tiårige danske statsobligation med en rente på 0,43 pct. Det var dermed 5 basispoint højere end fredagens lukkeniveau.

Mens der også var rentestigninger i de resterende lande i det nordlige Europa, var det omvendte tilfældet længere sydpå. Blandt andet faldt renten på den tiårige statsobligation i Italien med 12 basispoint sammenlignet med ved fredagens danske markedslukning, i og med at renten mandag eftermiddag lå i 2,55 pct.

Den italienske rente bankede i vejret i sidste uge, da der var problemer med at danne regering, og der samtidig blev spekuleret i et snarligt nyvalg, hvilket kunne give yderligere fremgang til euroskeptiske partier.

På nøgletalsfronten bød mandagen primært på et par nøgletal fra USA i form af tal for fabriksordrer og ordreindgangen af varige goder. Desuden kom der fra Danmark tal for Nationalbankens valutareserve.

