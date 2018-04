Markedsoversigt: Aktierne og renten endte med fald fredag

Det meste af fredagen herskede en positiv stemning på det danske aktiemarked indtil den sidste times handel, hvor FLSmidth, Ørsted og Pandora endte i toppen af eliteindekset.

FLSmidth steg 2,0 pct. til 371,70 kr. Ørsted fulgte trop med en stigning på 1,6 pct. til 392,80 kr., mens Pandroa steg 1,5 pct. til 688 kr.

»Markedet havde en positiv undertone fredag. Den mulige handelskrig, der var temaet i sidste uge, og Syrien-optrapningen, der har været i fokus, trådte i baggrunden fredag,« konstaterer chefaktiehandler i Danske Bank Mads Zink over for Ritzau Finans.

C25 endte fredag 0,2 pct. lavere i 1102,94. Sidste fredag lukkede indekset i 1109,58.

Vestas havde en god dag, da aktien steg 0,7 pct. til 415,30 kr. Sammenlignet med de nærmeste konkurrenter ser vindmølleproducenten Vestas mest attraktiv ud, og derfor har finanshuset Value Investment Principals valgt at indlede dækning af aktien med anbefalingen "køb" og et kursmål på 565 kr.

Det britiske finanshus Redburn har også indledt dækning af det danske vindmølleselskab Vestas. Anbefalingen af aktien er »neutral«.

Mærsk-aktierne var agterlanterne i C25 med et fald på 2 pct. til 9170 kr. for B-aktierne. Tilsyneladende vejede rater og dårlige handelstal fra Kina tungere end den mildere retorik om handelskrig og Syrien-konflikt.

Der var desuden analysenyt til Danske Bank. Italienske Mediobanca løftede kursmålet for bankaktien til 275 kr. fra 263 kr., mens anbefalingen »neutral« blev fastholdt. Danske Bank, der kommer med regnskab for første kvartal 26. april, endte 0,2 pct. lavere i 220,90 kr.

Renterne på de europæiske obligationsmarkeder svingede lidt i fredagens løb og endte med beskedne stigninger. Det samme var tilfældet på det danske marked.

Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation i 0,52 pct., hvilket var under 1 basispoint højere end torsdagens lukkeniveau. Fredag i sidste uge lukkede papiret med en rente på 0,51 pct.

Fokus har i ugens løb været på Trump-tweets, udmeldinger om handelskrig og trusler om militær indgriben mod Syrien.

Midt på ugen var der rentefald, efter meldingen fra Trump om at "missiler vil komme" til Syrien, men fredag er de endnu iikkke sendt afsted. Og torsdag erklærede han, at han »aldrig har sagt, hvornår et angreb på Syrien vil finde sted«.

Der var ikke mange tunge nøgletal fredag til at sætte dagsordenen. Kun det amerikanske Michigan-tillidsindeks landede.

Indekset faldt overraskende meget i april, da den blev 97,8 mod 101,4 i måneden før, viste den foreløbige opgørelse.

Økonomerne havde ventet en mere beskeden tilbagegang til indeks 100,4 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Skuffelsen var med til at give rentefald mod handelsdagens slutning både i USA og Europa - dog kun i størrelsesordenen 1 basispoint.