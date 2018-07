Markedsåbning i USA: Den positive stemning ser ud til at nå over Atlanten

Også blandt de amerikanske handlere er der faldet mere ro på, efter at frygt for konsekvenserne af en eskalering af handelskrigen mellem Kina og USA onsdag sendte mørke skyer ind over markederne og aktiekurserne.

Futures på de tre ledende amerikanske aktieindeks ligger før åbningen i plus på 0,5 pct. til futuren på S&P 500-indekset, på 0,7 pct. for Dow Jones-futuren og på 0,5 pct. for Nasdaq-futuren.

Torsdagens regnskabskalender er kort med Delta Airlines som største regnskabsaktuelle selskab mål på markedsværdi.

Flyselskabet har før åbningen leveret et halvårsregnskab med en indtjening per aktie på 1,77 dollar mod analytikernes forventninger om en indtjening på 1,72 dollar per aktie. Men Delta har i samme ombæring skuffet med et kvartalsudbytte på kun 35 cent, mens analytikerne havde håbet på 43 cent, og selskabet leverer dertil en nedjustering af resultatforventningerne med henvisning til stigende omkostninger til brændstof. Alligevel stiger aktien 1,6 pct. op til handelsstart.

Fokus kan der også komme på streamingtjenesten Netflix, der på den ene side har fået sit kursmål løftet til 480 dollar fra 370 dollar hos Morgan Stanley, men som samtidig har fået sin anbefaling nedgraderet til "hold" fra "køb" hos UBS. Aktien falder i formarkedet 0,2 pct.

Fredag kommer der mere gang i regnskabsnyhederne med kvartalstal fra finansgiganterne JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo.

Op til handelsstart har markedet yderligere modtaget et par makroøkonomiske nøgletal. Programmet omfatter det klassiske torsdagstal for nytilmeldte ledige i USA i sidste uge, og her er antallet rapporteret til 214.000 mod et ventet antal på 225.000 nye ledige.

Større vægt tillægges udviklingen i den amerikanske inflation målt på kerneforbrugerpriserne, som blev 2,3 pct., der svarede til økonomernes forventninger ifølge Bloomberg News.

/ritzau/FINANS