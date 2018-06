Markedets næste test er langsommere indtjeningsvækst

Den amerikanske vækst i virksomhedernes indtjening ser ud til at bremse op fra et forrygende tempo, hvilket udgør en potentiel ny udfordring for den langvarige optur på aktiemarkedet, der allerede kæmper med langsommere vækstmoment og stigende renter.

Det skriver The Wall Street Journal.

Flere analytikere vurderer nu, at første kvartal kan være højdepunktet målt på indtjeningsvæksten, da den var på 25 pct. Resultatfremgangen forventes at aftage til 19 pct. i andet kvartal, 21 pct. i tredje og 17 pct. i fjerde kvartal ifølge analysehuset Factset.

Et højdepunkt i selskabernes indtjeningsvækst behøver ikke altid være et tegn på, at væksten er ved at ebbe ud. Analytikere mener, at en den lavere vækst var uundgåelig oven på det ekstraordinære løft, der kom i forbindelse med regeringens skattereform.

Derfor mener alle analytikere heller ikke, at den høje indtjeningsvækst er på vej til at ebbe ud. Den amerikanske økonomi viser tegn på fornyet styrke samt tiltro blandt forbrugerne og mindre virksomheder, og det får nogle analytikere til at mene, at indtjeningsvæksten kan fortsætte på samme høje niveau.

Et stort fald i indtjeningsvæksten i de kommende måneder vil være uheldig timing. Efter ni års aktiefest afspejler aktiekurserne en rosenrød fremtid - fremtidsudsigter, som allerede nu kan være på vej i en anden retning. Federal Reserve indikerede onsdag, at banken forventer at hæve rentesatsen mindst fire gange i år.

S&P 500-indekset er steget med 4 pct. i år og har i princippet været stillestående siden januar. Det er 97 dage siden, at indekset ramte sin rekord, hvilket ifølge Wall Street Journal Market Data Group, er den længste tørkeperiode siden maj 2015 til juli 2016.

/ritzau/FINANS