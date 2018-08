Mandagens obligationer: Tyrkiet sender renterne længere ned mandag morgen

Investorerne solgte fredag ud af mere risikable papirer og kastede kærligheden på obligationer. Det sendte kurserne op, og renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation faldt derfor med godt 5 basispoint til 2,87 pct.

Mandag har den været nede i 2,85 pct., inden nye støttetiltag fra den tyrkiske centralbank har balanceret markedet lidt.

Dermed ligger den tiårige amerikanske rente i 2,86 pct., mens den tilsvarende danske rente holder niveauet på 0,28 pct. fra fredag, hvor den faldt 5 basispoint.

FLUGT FRA LIRA OG RISIKO



Den tyrkiske flugt blev udløst af store fald i landets valuta, lira, fredag. Den har gennem hele 2018 været under pres, da høj inflation udhuler liraens købekraft, hvilket har fået investorerne til at sælge ud. Presset på valutaen har den senere tid fået fornyet momentum, fordi landets centralbank i juli forsømte at forsvare den med en renteforhøjelse.

Amerikanske sanktioner mod landet, fordi Tyrkiet tilbageholder en amerikansk præst, øger presset på liraen.

Desuden begyndte uroen sidste uge at brede sig til Europa, da mange europæiske storbanker er eksponeret over for den tyrkiske valuta.

Fredag svækkedes liraen med mere end 13 pct. over for dollaren, og mandag morgen er den igen i store svingninger. Kursen er ved 9-tiden på 6,89 lira per dollar, men har i de seneste timer været både over 7,20 og under 6,50.

Mandagens nøgletalskalender er fuldstændig tom, så det er fortsat nyt om Tyrkiet og andre makroøkonomiske trends, der vil være styrende for retningen.