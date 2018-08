Mandagens obligationer: Stabile renter i Nord og uro i Sydeuropa

Dermed spejler obligationsmarkedet på klassisk vis handlen med aktier, der hen over formiddagens blev ramt af nervøsitet under indtryk af uroen om den tyrkiske lira. Valutaen har reageret både på høj tyrkisk inflation, som landets centralbank ikke har formået at dæmme op for, og handelspolitisk pres fra USA, der har bebudet højere toldsatser på tyrkisk stål og aluminium, fordi Tyrkiet tilbageholder en amerikansk præst.

Fredag svækkedes lira med mere end 13 pct. over for dollar, og den var over weekenden presset til rekordsvage 7,24 lira per dollar. Kursen er ved middagstid mandag på 6,88 lira per dollar.

I de nære obligationsmarkeder i Frankfurt og Paris ligger de toneangivende renter mandag middag med lige så begrænsede udsving, om end med en stigning på et lille basispoint for den franske rente.

På de sydeuropæiske markeder i Spanien, Portugal og Italien er der anderledes liv i markederne med rentestigninger på henholdsvis 5, 6 og 9 basispoint ikke mindst motiveret af nervøsitet for de sydeuropæiske bankers eksponering over for den tyrkiske økonomi.

Og i uroens epicenter noteres en stigning i den tyrkiske tiårige rente på dollarlån på hele 75 basispoint til 9,1 pct.