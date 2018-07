Mandagens obligationer: Rolig åbning - fokus på tysk regeringsknas

Der er udsigt til en afventende åbning på det danske obligationsmarked, hvor investorerne har et øje på situationen i Tyskland, hvor regeringen risikerer at falde fra hinanden som følge af uenighed om migrationspolitikken. Derudover er der både nøgletal fra Europa og USA på programmet.

Den tyske indenrigsminister og formand for CSU, Horst Seehofer, sagde natten til mandag, at han er indstillet på at opgive begge sine poster, medmindre kansler Angela Merkels parti, CDU, giver sig og tager et hårdere ståsted i migrationspolitikken.

Horst Seehofer vil på et møde mandag med sit parti vil drøfte de fremtidige overvejelser omkring situationen, har han sagt til dpa.

»Investorerne vil overvåge situationen tæt i dag, da situationen kan sprænge den tyske regering indefra,« siger makroøkonom i Sydbank Mathias Rømer Sproegel og pointerer, at en fortsat hård linje fra CSU over for migranter kan bringe euro under pres.

Seehofer har i knap 100 dage været indenrigsminister i den nye store koalition med Merkels CDU og socialdemokraterne i SPD. Han har været leder af CSU, som er det bayerske søsterparti til CDU, siden 2008.

Der har ikke været de store bevægelser i renten på den toneangivende amerikanske statsobligation, T-bond, siden før weekenden. Fredag lå renten på papiret i 2,85 pct., og mandag morgen handles T-bonden uændret på markedet i Tokyo.

Investorerne har i øjeblikket fokus på rentekurven i USA, der bliver fladere og fladere. Spændet mellem den tiårige rente og den toårige renten i USA ligger på kun 33 basispoint.

Renten på den tiårige danske statsobligation endte fredag i 0,36 pct., som var 1 basispoint lavere end torsdag.

På nøgletalsfronten vil der være fokus på PMI-tal fra Europa og USA, da der mandag bliver offentliggjort en endelig opgørelse over udviklingen i juni. Der kommer også amerikanske tal for ISM-indekset og anlægsinvesteringer.

ISM-indekset ventes ifølge økonomerne adspurgt af Bloomberg News, at falde til 58,5 fra 58,7, som indekset viste måneden før. Et større fald i indekset kan ifølge Sydbank svække dollaren og presse amerikanske renter ned.

