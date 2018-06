Mandagens obligationer: Renterne gik op i nord og ned i syd

Det europæiske obligationsmarked var mandag præget af rentestigninger i nord og rentefald i syd, hvilket fulgte efter en sidste uge, der var kendetegnet ved stor nervøsitet på grund af politisk drama i Italien.

Herhjemme sluttede den toneangivende tiårige danske statsobligation med en rente på 0,43 pct. Det var dermed 5 basispoint højere end fredagens lukkeniveau.

Mens der også var rentestigninger i de resterende lande i det nordlige Europa, var det omvendte tilfældet længere sydpå. Blandt andet faldt renten på den tiårige statsobligation i Italien med 12 basispoint sammenlignet med ved fredagens danske markedslukning, i og med at renten mandag eftermiddag lå i 2,55 pct.

Med til historien hører det, at den italienske rente bankede i vejret i sidste uge, da der var problemer med at danne regering, og der samtidig blev spekuleret i et snarligt nyvalg, hvilket kunne give yderligere fremgang til euroskeptiske partier, der ville have landet ud af EU og eurosamarbejdet.

Nervøsiteten forstummede dog mod slutningen af sidste uge, da de to partier Femstjernebevægelsen og Ligaen blev enige om at pege på Giuseppe Conte som premierminister. Dermed kunne investorerne tage den mere med ro igen, og det har sendt renterne i Nordeuropa op og renterne i Sydeuropa ned.

På nøgletalsfronten bød mandagen primært på et par nøgletal fra USA i form af tal for fabriksordrer og ordreindgangen af varige goder. Desuden kom der fra Danmark tal for Nationalbankens valutareserve.

Men overordnet er der ikke meget på tapetet i denne uge, når det kommer til nyheder fra makrofronten.

- I denne uge er der ganske få nøgletal i kalenderen, som kan påvirke rentemarkederne. Det bliver derfor igen i denne uge den geopolitiske udvikling, der vil være afgørende for retningen, skriver analytiker Morten Lund fra Nordea i en analyse.

/ritzau/FINANS