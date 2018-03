Mandagens obligationer: Renterne blev sendt på retur

Renten på den tiårige danske statsobligation faldt 3 basispoint til 0,67 pct., og det fulgte en lignende udvikling på de fleste markeder i Europa.

En svagere lønvækst end forventet i jobrapporten bekræftede ifølge Jyske Bank investorerne i, at der næppe er de helt store overraskelser i vente fra den amerikanske centralbank.

- Vi blev bekræftet i, at økonomien kører rigtig fornuftigt i USA, og at lønvæksten sker i et behersket tempo, som næppe får Federal Reserve til at accelerere renterne. Det var det centrale, siger rente- og valutastrateg Morten Hassing Povlsen fra Jyske Bank.

- I Europa har vi set relativt små udsving efter rapporten, og investorerne virker til at være rimelig komfortable med, hvad centralbankerne gør i øjeblikket, siger han.

Fredagens jobrapport viste 313.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i februar og en lønvækst på 2,6 pct. på årsbasis.

Det overgik ifølge Bloomberg News den ventede stigning på henholdsvis 205.000 og 2,8 pct.

Den amerikanske centralbank har tidligere signaleret, at den vil hæve renten - og dermed stramme pengepolitikken - tre gange i løbet af 2018.