Mandagens obligationer: Renten kan indlede travl uge med lille stigning

Spørgsmålstegnene er mange på finansmarkederne mandag, hvor investorerne fordøjer indtrykkene fra weekendens kaotiske G7-møde og samtidig ser frem mod en travl uge med rentemøder i USA og Europa samt topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Den tiårige amerikanske rente ligger mandag morgen i underkanten af 2,96 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint højere, end da de danske obligationshandlere gik på weekend, og kan smitte af på det danske marked fra åbningen mandag.

Den tiårige danske rente sluttede fredag med et fald på 5 basispoint til 0,44 pct.

Weekendens G7-møde viste, at toldstriden mellem USA og EU og Canada langt fra er løst.

Få timer efter offentliggørelsen af en fælleserklæring fra G7-topmødet i Canada meddelte Trump via et tweet, at han alligevel ikke kan støtte indholdet i slutkommunikéet. Han kaldte desuden Canadas premierminister, Justin Trudeau, for »uærlig og svag«. Hos Nordea anser seniorstrateg Andreas Østerheden dog ikke toldstriden for at være skærpet.

»Selvom de seneste hændelser ikke gør noget godt for forholdet mellem USA og resten G7-landene, så ser vi heller ikke den seneste udvikling som et retningsskifte eller eskalering. Det er vigtigt, at man som investor holder sig for øje, at årsagen til mange af Trumps udtalelser bunder i blandt andet indenrigspolitiske og forhandlingstaktiske hensyn,« skriver Andreas Østerheden i en morgenkommentar.

RENTEFORHØJELSE I NÆSTE UGE

I den kommende uge er der rentemøder i både den amerikanske og europæiske centralbank henholdsvis onsdag og torsdag. Der er blandt økonomer en klar forventning om, at Federal Reserve i USA vil hæve renten med 25 basispoint til 1,75-2,0 pct., viser en rundspørge fra Bloomberg News.

Der er omvendt ingen forventninger til en renteforhøjelse hos Den Europæiske Centralbank (ECB), men markedet venter på nyt om en udfasning af bankens tilbagekøbsprogram af obligationer for 30 mia. euro om måneden.

Endelig er der grund til at holde vejret tirsdag, hvor Trump mødes med Kim Jong-un, også selv om konflikten mellem de to lande er dæmpet, mener senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

»Den seneste tids udvikling er positiv, men med tanke på både Trump og Kims personlige stil, så kan mødet også gå hen og blive en katastrofe. Det vil markederne givetvis reagere negativt på,« skriver senioranalytikeren i en kommentar.

Nøgletalskalenderen er stort set tom mandag, hvor der dog offentliggøres nyt om de danske forbrugerpriser og den danske handelsbalance.

/ritzau/FINANS