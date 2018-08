Mandagens obligationer: Renten følger den tyske efter positive nøgletal

Der er marginale rentestigninger på det danske obligationsmarked mandag lidt før middag, efter at nøgletal fra Europas største økonomi, den tyske, faldt bedre ud end ventet.

For august endte det tyske erhvervstillidsindeks IFO således på 106,4, hvilket var højere end de 105,4, som indekset landede på i juli. Samtidig var stigningen en overraskelse, da økonomer adspurgt af Bloomberg News havde regnet med et beskedent fald til indeks 105,3.

Også vurderingen af det nuværende forretningsklima gik fremad og overraskede positivt, idet det viste et indeks på 103,8 mod 101,7 måneden før og derved slog økonomernes bud på et indeks på 101,8.

- Siden den seneste opgørelse af IFO-indekset har formanden for EU-Kommission, Claude Juncker, været en smuttur i Washington og forhandlet med Trump.

- Her blev Juncker og Trump enige om at skrinlægge straftold på europæiske biler. Det har efter alt at dømme bidraget positivt til dagens IFO-rapport, skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

Han bemærker dog, at Tysklands økonomi ikke går fri for konsekvenserne fra en global handelskrig, da Tyskland er et eksporttungt land, og at en nedgang i den globale handel derfor vil kunne mærkes i den tyske økonomi.

Oven på offentliggørelsen af IFO-indekset bliver den tiårige tyske statsobligation handlet med en rente på 0,36 pct. Det er omkring 2 basispoint højere sammenlignet med fredagens lukkeniveau.

Samme mønster ses herhjemme, hvor den tiårige danske statsobligation bliver handlet med en rente på 0,33 pct., hvilket ligeledes er 2 basispoint højere i forhold til seneste lukkeniveau.

/ritzau/FINANS