Mandagens obligationer: Renten faldt en spids op til Fed-taler

Mandagens udvikling på obligationsmarkedet trak en smule sydover, som dagen skred frem. Renten på den danske tiårige statsobligation sluttede i 0,54 pct., hvilket var 1 basispoint under fredagens slutniveau.

Og billedet var det samme på obligationsmarkederne i blandt andet Tyskland og Frankrig.

Mens mandag var næsten klinisk renset for nøgletal, kan handlerne derimod se frem til en række taler fra flere chefer for den amerikanske centralbank, Federal Reserve Fed. På programmet er blandt andet Robert S. Kaplan, chef for Federal Reserve i Dallas, samt Charles L. Evans, chef for Federal Reserve i Chicago - og begge har stemmeret i centralbankens rentekomité, FOMC.

I sidste uge var der rentemøde i Fed, hvor man fik indføjet, at inflationsmålet er "symmetrisk". Derved åbnede centralbanken for, at inflationen kan ligge på begge sider af 2-tallet, som er inflationsmålet for Fed.

Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, vil især holde øje med, hvordan ordlyden i forhold til inflationen er.

»Vores fortolkning af ordet "symmetrisk" er, at Fed vil tillade, at inflationen i de kommende måneder skyder en smule over 2 pct., uden at hæve renten mere end de gradvise renteforhøjelser Fed hidtil har signaleret,« siger analytikeren.