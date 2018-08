Mandagens obligationer: Kan åbne med rentefald efter tale af FED-chef

Det danske obligationsmarked ventes mandag åbne med marginale rentefald at dømme efter udviklingen i USA, hvor renterne fredag aften faldt efter bløde meldinger fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell. Meldingerne fra Powell reducerede nemlig frygten, at centralbanken kommer til at accelerere sine renteforhøjelser.

Investorerne tolkede ifølge Sydbank Jerome Powells tale på centralbankchefmødet i Jackson Hole som værende "blød", da han vurderede, at inflationen næppe vil stige kraftigt, og han ser heller ikke nogen øjeblikkelig fare for en overophedning af den amerikanske økonomi.

- Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med rentefald ovenpå Jackson Hole, hvor den amerikanske forbundsbank signalerede, at de agter at holde fast i de gradvise renteforhøjelser og ikke accelerere antallet af renteforhøjelser, skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

Den toneangivende tiårige amerikanske T-bond obligation handles mandag morgen på det asiatiske marked i 2,81 pct., hvilket er 1 basispoint lavere end niveauet ved dansk børslukketid.

Herhjemme lukkede renten på den tiårige danske statsobligation fredag i 0,31 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end fredag.

Mandag formiddag kan investorerne se frem til tal for den tyske erhvervstillid i august. Det er det økonomiske institut i München (IFO), som laver opgørelsen, som ifølge Bloomberg News ventes at vise en marginal stigning til 101,8 i august fra 101,7 måneden før.

Den tyske økonomi bliver ifølge Sydbank i øjeblikket udfordret af mangel på ledige ressourcer, hvor det tyske arbejdsmarked er historisk stramt. En stor udfordring for den tyske økonomi er derfor flaskehalse på arbejdsmarkedet, og dertil kommer truslen fra Donald Trump om at lægge told på europæiske biler.

Truslen er dog blevet skrinlagt siden den seneste erhvervstillidsopgørelse fra IFO og Sydbank forventer et uændret indeks i dagens opgørelse.

/ritzau/FINANS