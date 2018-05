Mandagens obligationer: Italiensk uro betød tilflugt mod sikre papirer

Dermed faldt den danske toneangivende obligationsrente, vurderer rentestrateg i Jyske Bank Morten Hassing Povlsen.

- Der er nogle investorer, der er usikre på, at det trækker ud med Italien eller bliver forværret. Derfor vil investorerne over i noget, der har en højere rating. Det er med til at understøtte danske obligationer, siger Morten Hassing Povlsen til Ritzau Finans.

Det var sammenbruddet i de italienske regeringsforhandlinger, der satte dagsordenen på obligationsmarkederne i Europa mandag, pointerer rentestrategen.

Søndag opgav Giuseppe Conte, der er udpeget til at blive Italiens næste premierminister, at danne regering. Det skete efter et møde hos præsidenten, som afviste euroskeptiske Paolo Savone som finansminister, som Conte ellers havde ønsket på den post.

Det gav et fald mandag for den toneangivende tiårige danske statsobligation, der startede dagen ud med en stigning på 4 basispoint i forhold til lukkeniveauet fredag. Renten endte dagen med et fald til 0,38 pct. og dermed 5 basispoint lavere end fredagens lukkeniveau.

Renten på den italienske tiårige statsobligation startede mandag morgen ud med fald på 8 basispoint, men siden vendte billedet, og papiret endte med en rente på 2,65 pct., hvilket var 20 basispoint højere end fredag, da handlerne gik hjem.

Mandag bød ikke på store nøgletal, og der var afdæmpet aktivitet handelsmæssigt, fordi der var lukkedage i både USA og Storbritannien. USA holdt fri på grund af Memorial Day, mens briterne havde fri som følge af Spring Bank Holiday.

Jacob Zacher Poulsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk