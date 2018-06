Mandagens obligationer: Italiensk støtte til euro sender danske renter op

De sikre obligationer bliver solgt fra i mandagens handel, efter at den nye italienske regering har udtalt sig positivt om eurosamarbejdet og EU.

Den italienske finans- og økonomiminister, Giovanni Tria, udtalte søndag i et interview med avisen Corriere della Sera, at regeringen vil blive i eurosamarbejdet og desuden arbejder på at mindske gælden, der er på 130 pct. af bruttonationalproduktet.

»Der har hele tiden været en frygt for, hvad Italien ville i relation til ØMU'en (EU's økonomiske samarbejde - inklusive euro, red.), og det har virkelig presset renterne ned i de sikre havne på det seneste, men nu ser vi den modsatte bevægelse,« siger Morten Hassing Povlsen, der er rentestrateg i Jyske Bank.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation stiger ved middagstid 3 basispoint til 0,47 pct., hvilket flugter med udviklingen på flere nordeuropæiske markeder, mens de tiårige italienske renter bakker 20 basispoint til 2,91 pct.

Investorerne fordøjer desuden indtrykkene fra weekendens G7-møde mellem flere af verdens stormagter, der sluttede med, at USA's præsident, Donald Trump, trak støtten til en fælles sluterklæring og kritiserede Canadas premierminister for at lægge told på amerikanske varer.

»Det endte måske i lidt mudderkastning, men det var også forventet, at de nok ikke ville blive helt enige, men det er positivt, at det ikke blev værre, og det er i højere grad de italienske udmeldinger, som trækker dagens marked,« siger Morten Hassing Povlsen.

Tirsdag mødes Donald Trump med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, til et møde omkring landets atomprogram.

Senere i denne uge er der fokus på rentemøder i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der slutter onsdag, mens mødet i Den Europæiske Centralbank (ECB) bliver afrundet torsdag.

»Der er en meget klar forventning om en renteforhøjelse fra Fed, så alt andet vil være en stor overraskelse. Det helt store fokuspunkt hos ECB er, om de kommer til at sige noget om, hvornår deres opkøbsprogram stopper - eller i hvert fald kommer med en åbning,« siger Morten Hassing Povlsen.

Den tyske centralbankchef og medlem af ECB's Styrelsesråd, Jens Weidmann, sagde i sidste uge, at det er sandsynligt, at banken afvikler opkøbsprogrammet inden udgangen af 2018.

Programmet står officielt til at udløbe ved udgangen af september.

/ritzau/FINANS