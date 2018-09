Mandagens obligationer: Draghi og nøgletal sørgede for rentestigning

Mario Draghi, chefen for Den Europæiske Centralbank, spillede en væsentlig rolle i mandagens rentestigninger på det danske obligationsmarked. REUTERS/Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Sammen med en overraskende udvikling i et tysk nøgletal sørgede Mario Draghi, chef for Den Europæiske Centralbank, mandag for rentestigninger på det danske obligationsmarked.

For den toneangivende tiårige danske statsobligation sluttede renten mandag i 0,44 pct., hvilket var 5 basispoint højere end både mandag morgen og fredag eftermiddag.

Hovedårsagen til rentestigningen var en tale i Bruxelles fra Mario Draghi, som blev citeret af Bloomberg News for at sige, at han ser et "relativt stærkt" opsving i den underliggende inflation i eurozonen.

En stigende inflation er et af centralbankens vigtigste mål før en kommende rentestigning, og derfor sendte udtalelsen også de europæiske obligationsrenter opad.

- Den underliggende inflation forventes at stige yderligere over de kommende måneder, da et strammere arbejdsmarked presser lønvæksten op, sagde Mario Draghi ifølge Bloomberg News.

Før Mario Draghi talte renterne op, havde det tyske erhvervstillidsindeks IFO vist en bedre end ventet udvikling i september, da det faldt til 103,7 fra 103,9 måneden før, mens der blandt økonomerne var ventet et fald til 103,2 ifølge Bloomberg News.

Ellers havde investorerne ikke meget at kigge efter fra kalenderen, og derfor begyndte flere af dem måske at kigge ind i resten af ugen, hvor der blandt andet venter et rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, tirsdag og onsdag.

/ritzau/FINANS