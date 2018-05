Mandagens aktier: William Demant i rekord på positiv dag for aktier

Aktiekursen i William Demant satte rekord mandag, da handlen blev ringet ud. Det er forventningen til regnskabet tirsdag, der fik aktien til at lukke i et højt niveau.

»Aktien handler i den grad op forud for tirsdagens regnskab. Og det samme gælder for Genmab,« siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

»Jeg tror, at William Demant bliver nødt til at komme med en opjustering tirsdag for ikke at skuffe markedet. Lanceringen af Opn er gået godt, og nu venter markedet gode nyheder,« siger ABG's børsmægler.

Samlet steg det danske eliteindeks med 1,5 pct. til indeks 1147,82 på en dag, hvor også de øvrige europæiske markeder var i plus.

»Det er en fremgang, der sker på ret lave volumener, da det britiske marked er lukket. Og vi ser, at biotek- og farmaaktierne klarer sig ret godt,« siger Anne Sophie Riis.

WDH STEG PÅ FORVENTNINGEN

William Demant steg 5,0 pct. til 257,40 kr. og slog dermed den hidtidige lukkerekord, der blev sat 1. maj, hvor aktien lukkede i 246 kr.

Den potentielle tangering af lukkerekorden skete dagen før, at William Demant Holding kommer med en handelsopdatering for de første tre måneder af 2018. Selv om handelsopdateringen ikke indeholder egentlige regnskabstal, vil den formentlig stadig indeholde positivt nyt omkring flere af selskabets produkter.

Genmab kommer ligeledes med regnskab tirsdag - og aktien steg med 3,7 pct. til 1293,50 kr.

Helt i toppen af C25 endte Bavarian Nordic med et plus på 6,0 pct. til 188,50 kr. uden selskabsspecifikke nyheder. Dog kom det frem, at den amerikanske investeringsfond AHL Partners har skåret i sin statsning på kursfald i Bavarian Nordic.

Fonden har nu shortet 0,98 pct. af aktierne i Bavarian mod tidligere 1,05 pct. Det viser en indberetning til Finanstilsynet. I sidste uge havde fonden en short-position i Bavarian på 1,22 pct.

REVANCHE TIL VESTAS

Vindmølleselskabet Vestas endte ligeledes i toppen med en stigning på 4,5 pct. til 432 kr. Selskabet kom fredag med regnskab for første kvartal 2018, hvor aktien steg med 0,3 pct.

»Vi fik gode nyheder om, at prisniveauet har stabiliseret sig. Og hvor udlandet solgte ud i fredags, så køber de ind i dag. Man kan forestille sig, at der er en vis lettelse i markedet, efter at regnskabet er blevet kigget lidt ekstra igennem i løbet af weekenden,« siger Anne Sophie Riis.

Inden for vindenergisektoren bliver der i disse dage afholdt den årlige konference hos den amerikanske brancheorganisation for industrien, American Wind Energy Association (AWEA). Det kan de kommende dage fortsat rette spotlight på Vestas.

ISS FALDT FORUD FOR REGNSKAB

I bunden af C25 endte servicekoncernen ISS med et fald på 0,6 pct. til 218,20 kr. Der er udsigt til et svagt kvartal fra ejendomsservicekoncernen ISS, når den onsdag fremlægger tal for de første tre måneder af 2018.

»Det er traditionelt et lille kvartal for ISS, og oveni er forventningen til de første tre måneder af 2018 allerede talt ned. Derfor faldt aktien i dag,« vurderer Anne Sophie Riis.

AMBU TOG RAKETTEN

Mandagens eneste regnskab stod Ambu for. Ambu opjusterede forventningerne til 2017/18 om en organisk vækst til intervallet 14-15 pct. mod tidligere en organisk vækst "i niveauet 13 pct.".

»Det var et fantastisk regnskab - og aktien får lige lidt gas på det. Man kan sige, at Ambu er positioneret helt perfekt til en udmelding, som de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere er kommet med om en anbefaling af engangsprodukter, efter der har været et par dødsfald efter brug af genanvendelige skoper,« påpeger Anne Sophie Riis.

Ambu-aktien var den mest stigende på det danske aktiemarked mandag med et plus på 17,9 pct. til 180 kr.

KURSMÅLSÆNDRINGER TIL ALK

Allergivaccineselskabet ALK-Abello afleverede regnskab fredag med sorte tal på bundlinjen og et sæt løftede forventninger. Det har fået finanshuse til at kigge nærmere på aktien. Og det fik flere analysehuse til at hæve kursmål og én enkelt til at hæve anbefalingen af aktien.

ALK-Abelló steg 10,7 pct. til 965 kr.