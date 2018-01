Mandagens aktier: Vestas løb med interessen efter opjustering

Vestas venter nu frie pengestrømme på 1150-1250 mio. euro for 2017, mens det tidligere forventning var 450-900 mio. euro.

- Det var ventet, at der ville komme en opjustering oven på de mange ordrer før nytår, men opjusteringen var større end ventet, og det indikerer, at Vestas har eksekveret godt i sidste del af 2017, og at vi kan forvente pæne resultater for fjerde kvartal, siger Michael Friis Jørgensen, aktieanalytiker i Alm. Brand.

Hos Danske Bank stiller Mads Zink, der er chefhandler, spørgsmålstegn ved, om stigningen i aktiekursen på 2,9 pct. til 439 kr. er fair.

- Alt andet lige må man jo sige, at Vestas havde en fantastisk afslutning på 2017, siger han.

Også A.P. Møller-Mærsk sejlede en stærk mandag hjem med et plus på 2,7 pct. til kursen på B-aktien, der endte i 11.605 kr. uden egentligt nyt til koncernen.

- Mærsk sejler lidt videre på den seneste tids ratestigninger. Der er kommet en positiv trend i aktien, der ser ud til at fortsætte ind i denne uge også, siger Mads Zink.

Samlet steg C25-indekset 0,9 pct. til 1174,29.

NOVO VIL KØBE BELGISK SELSKAB

Der var også fokus til medicinalselskabet Novo Nordisk, der flere gange har forsøgt at købe belgiske Ablynx. Mandag kom Novo med et bud på op til 30,50 euro per aktie for Ablynx, hvoraf de 28 euro er direkte betaling, mens de sidste 2,50 euro per aktie er såkaldte betingede vederlagsrettigheder.

Men belgierne har afvist buddet med begrundelsen, at det var for lavt i forhold til selskabets værdi og fremtidige vækstmuligheder, skrev Ablynx i en meddelelse.

- Det er et fjendtligt tilbud, så det er ingen overraskelse, at Novo Nordisk har fået en kurv. Det er en del af spillet at lægge pres på det andet selskab, som nu skal i gang med afsøge markedet for højere bud.

- Det er meget muligt, at der skal et andet, tredje eller fjerde bud til, siger Michael Friis Jørgensen.

Novo Nordisk-aktien steg mandag med 0,4 pct. til 339,75 kr., mens det belgiske modstykke kunne notere sig en kursstigning på 45 pct. ved dansk børslukketid.

GENMAB MED I TOPPEN

Genmab fortsatte de gode takter, som medicinalselskabet startede ud med i det nye år. Mandag steg aktien helt til tops med et plus på 4,7 pct. til 1151,50 kr. og er i år steget med samlet 11,9 pct., hvilket er den største stigning blandt aktierne i det ledende C25-indeks på børsen.

Der var ikke noget nyt fremme om selskabet mandag, men Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, vurderer, at selskabet fortsat red på bølgen, efter at finanshuset Jefferies fredag hævede både sit topsalgsestimat for Genmabs kræftmiddel Darzalex til 10 mia. dollar fra 8,4 mia. dollar og kursmålet for aktien.

Lundbeck steg med 0,8 pct. til 319 kr., efter at verdens største medicinalkoncern, Pfizer, har kastet håndklædet i ringen inden for sygdomsområderne Alzheimers og Parkinsons, som er to af Lundbecks hovedfokusområder.

NYE TOPCHEFER

Ingredienskoncernen Chr. Hansen oplyste mandag, at Mauricio Graber bliver ny administrerende direktør som afløser for Cees de Jong, der sagde op i slutningen af 2017. Aktien endte i et plus på 0,3 pct. til 590,40 kr.

Hos Ørsted har man ligeledes foretaget en udskiftning i toppen af selskabet. Samuel Leupold, koncerndirektør for Wind Power, har fratrådt sin stilling, og Martin Neubert, vicedirektør i Ørsted Wind Power, er udpeget som ny koncerndirektør for vinddivisionen og medlem af koncernledelsen i Ørsted fra 1. februar 2018.

Ørsted endte med et minus på 0,5 pct. til 339,20 kr.

SMÅ KURSMÅLSÆNDRINGER

Bryggerigiganten Carlsberg har fået hævet kursmålet af Morgan Stanley fra 575 kr. til 625 kr. Aktien steg 0,5 pct. til 765 kr.

Også rederiet DFDS kunne notere sig et plus på aktiekursen på 7,8 pct. til 369 kr., efter at Danske Bank ifølge Bloomberg løftede anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold", mens kursmålet blev sat op til 410 kr. fra 380 kr.