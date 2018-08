Mandagens aktier: Ugen ser ud til at starte med små kursstigninger

Aktiemarkederne ser ud til at gå mod en forsigtigt positiv dag mandag morgen.

Der var god stemning at spore hos investorerne fredag eftermiddag på de amerikanske aktiemarkeder, og mandag morgen stiger de fleste futures-indeks også. Eksempelvis ligger den amerikanske S&P 500-future 0,2 pct. højere, mens den tyske DAX future-stiger 0,4 pct.

Det skete blandt andet, efter at Jerome Powell, chefen for USA's centralbank, på en imødeset tale på sidste uges Jackson Hole-konference virkede "blødere" i sin tilgang til pengepolitikken end ventet.

Jyske Bank noterer sig i sit morgenbrev, at præsident Donald Trumps juridiske problemer er voksende, og at Trumps frustrationer over de nylige juridiske problemer kan udgøre en risiko for markedet.

- En risiko er, hvis Trumps frustrationer får ham til fyre enten justitsminister Jeff Sessions, vicejustitsminister Rod Rosenstein eller ligefrem specialanklager Mueller selv. En anden risiko er, hvis Trump eskalerer handelskrigen voldsomt for at aflede opmærksomheden fra de juridiske problemer. Det vil også kunne presse aktiemarkedet, skriver aktiestrateg i Jyske Bank Ib Fredslund.

AMBU-FORMAND SÆLGER AKTIER

Bestyrelsesformanden i medicoselskabet Ambu, Jens Bager, har solgt 250.000 aktier til en værdi på over 61 mio. kr. Ambu var i vælten i sidste uge, hvor selskabet præsenterede sit regnskab for tredje kvartal.

Ambu-aktien faldt 12 pct. torsdag oven på regnskab, men fredag genvandt aktien 9,5 pct.

Tue Østergaard, aktiechef i ABG Sundal Collier, tror ikke, at markedet vil reagere specielt meget på salget, selvom det er er stort beløb, Jens Bager har solgt aktier for.

- Det er selvfølgelig et stort beløb, så det har vi noteret os, men jeg tror, at markedet vil reagere afdæmpet, fordi der har været en masse insiderhandler i Ambu, siger Tue Østergaard til Ritzau Finans.

GN Audio lancerer et nyt høreappart i den billige ende af prisskalaen. Det nye Interton Ready rammer allerede nu hylderne på de første markeder.

Mandag kan investorerne se frem til regnskab fra blandt andet C25-selskabet Royal Unibrew. Det forventes dog først at blive offentliggjort efter børslukketid.

FLS-KURSMÅL LØFTET

Ingeniørkoncernen FLSmidth har fået løftet kurmålet af amerikanske Morgan Stanley, som øger det med 12 pct. til 448 kr. mod tidligere 400 kr. Anbefalingen "ligevægt" er fastholdt, viser data fra Bloomberg. FLSmidth-aktien faldt fredag 1,1 pct. til 387,70 kr.

Modsat har det britiske flyttefirma Santa Fe har fået skåret mere end en tredjedel af sit kursmål hos ABG Sundal Collier. Det nye kursmål lyder på 26 kr. mod tidligere 40 kr., viser data fra Bloomberg.

Santa Fe-aktien sluttede fredag 0,4 pct. lavere i 22,50 kr. Siden årets start er aktien faldet med næsten 50 pct.

Luftfartselskabet SAS har fået sænket sin anbefaling hos norske Sparebank 1 Markets, der ikke længere ser så positivt på aktien som tidligere. I hvert fald har finanshuset sænket anbefalingen til "hold" fra "køb", mens kursmålet samtidig er blevet skåret med lidt mere end 40 pct. til 11,96 kr. fra 20,24 kr. Det viser data fra Bloomberg.

Fredag sluttede SAS-aktien 0,3 pct. lavere i 12,17 kr., og indtil videre er flyselskabets aktie gået næsten 25 pct. tilbage i år.

Mandag kommer der også regnskab fra Luxor, Danske Andelskassers Bank, F.E. Bording, Sanistål og Boliga.

/ritzau/FINANS