Mandagens aktier: Pandora kan få opmærksomhed i rødt marked

Desuden kan Vestas, Topdanmark og Santa Fe Group få opmærksomhed efter store kursreaktioner i fredagens marked, hvor det samlede C25-indeks lukkede 0,9 pct. højere i 1146,51. Hele fem C25-selskaber - Coloplast, GN, William Demant, Ambu og Royal Unibrew, lukkede i rekord.

De amerikanske aktiemarkeder faldt dog fredag efter dansk børslukketid og lukkede marginalt lavere, og futures indikerer igen mindre fald i USA i eftermiddag. Desuden falder den tyske DAX-future med 0,3 pct. Dermed tyder meget altså på, at det danske aktiemarked også vil åbne med negativt fortegn.

Der er dog godt nyt til Pandora, der steg 1,7 pct. fredag til 461,90 kr. Fredag reducerede Lone Pine Capital og Viking Global Investors deres shortpositioner - deres satsning på kursfald - til under 0,5 pct. af aktiekapitalen i Pandora. Lone Pine var tidligere noteret for en short-andel på 0,53 pct., mens Viking Globals andel var på 0,69 pct.

REKORDER OG MASSIVE UDSVING

Topdanmark, der faldt hele 7,4 pct. fredag til 284 kr., har fået sænket kursmålet til 265 kr. fra 270 kr. af ABG Sundal Collier, skriver Bloomberg News. Anbefalingen er fortsat sælg. Forsikringskoncernens regnskab for andet kvartal skuffede fredag, da flere brandskader var med til at tynge tallene.

Der kan også igen komme opmærksomhed om Vestas, der sluttede helt i toppen af C25-indekset fredag efter en stigning på 4,5 pct. til 419 kr. Fremgangen fulgte, efter at konkurrenten GE fremlagde regnskab for andet kvartal. På trods af tilbagegang tegner selskabets kommentarer til fremtiden positivt for vindmølleindustrien.

Santa Fe Group skal forsøge at rejse sig oven på et fald på 11,9 pct. til 25,10 kr. fredag, hvor selskabet nedjusterede forventningerne. Omsætningen ventes nu på omkring 270 mio. euro for hele året mod tidligere 290 mio. euro. Prognosen for EBITDA-resultatet før særlige poster er blevet skåret fra 6,3 mio. euro til et rundt nul. Aktien er faldet 43,6 pct. i år - og dermed er det årets mest faldende danske aktie.

Nordea og Danske Bank har sammen med tre svenske banker fået tildelt en bøde af EU's børstilsyn, Esma. Der er dog tale om bøder, der er overkommelige for bankerne. Sammenlagt skal de betale 2,48 mio. euro.

På sin hjemmeside skriver Esma, at bøden er tildelt på grund af uagtsom overtrædelse af kreditvurderingsforordningen, Crar.

Nordea steg fredag 1,1 pct. til 65,40 kr., mens Danske Bank faldt med 0,6 pct. til 180,75 kr.

/ritzau/FINANS