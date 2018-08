Mandagens aktier: Pandora er et af få lyspunkter i Tyrkiet-ramt marked

Den tyrkiske lira er kastet ud i en zigzag-kurs, som ingen kan forudsige, mens investorer bekymrer sig over, hvor alvorlige konsekvenserne bliver for landets banker og breder økonomi.

Seneste nyt mandag morgen er, at presset på den tyrkiske lira fortsætter ned. Fredag faldt den omkring 15 pct. i kurs over for dollar til 6,40 lira per dollar, og mandag er der nye svækkelser, så kursen var oppe at runde 7 lira per dollar i morgentimerne.

Siden har nye tiltag fra Tyrkiets centralbank, der øger likviditeten i bankerne, givet et kort pusterum til valutaen, som dog fortsat er svækket til 6,80 per dollar.

C25-indekset falder 0,04 pct. til 1134,25 i den tidlige handel og følger dermed mønstret fra Europa, hvor alle de større indeks også er gået i rødt.

PANDORA TOPPER



Blandt de hjemlige eliteaktier er det kun Pandora, der får en nogenlunde god start på handelsugen. Selskabet har også en del at hente, da det faldt 20 pct. sidste uge oven på nedjusteringen mandag aften.

Mandag morgen stiger aktien 1,3 pct. til 364,20 kr.

Med i C25-toppen er det kun Vestas, Coloplast og Novo Nordisk, der også formår at stige - alle tre går dog frem med mindre end 0,5 pct.

I den kedelige ende falder Ambu, Bavarian Nordic, Jyske Bank og GN Store Nord alle med godt 1 pct. og udgør bundtruppen.

MÆRSK I FOKUS

Mærsk kan igen komme i fokus, når konkurrenten Evergreen Marine aflægger regnskab. Desuden begynder investorerne at se frem mod fredagens halvårsregnskab fra Mærsk, som dog bliver mindre spændende end sædvanligt, da rederiet tirsdag nedjusterede og kom med foreløbige tal. Siden da er Mærsk B-aktien steget med 8,4 pct. trods fredagens fald. Mandag starter den med et fald på 0,6 pct. til 9066 kr.

Novozymes vil formentlig blive genstand for en del reaktioner fra analytikerkorpset oven på fredagens regnskab, som skuffede med en svagere indtjening end ventet og kostede 3,3 pct. på aktiekursen.

Hidtil har Credit Suisse lagt 20 kr. til sit kursmål, viser data fra Bloomberg, så det nu lyder på 370 kr. og dermed er godt 10 pct. over fredagens slutkurs på 335,50 kr. for enzymselskabet. Den nye uge starter med et minimalt fald til 335,30 kr.

Også William Demant har fået et højere kursmål, og det er SEB, der står for det. Kursmålet lyder nu på 210 kr. mod tidligere 185 kr. ifølge data fra Bloomberg, mens anbefalingen fortsat er »sælg«. Kursmålet er da også et godt stykke under William Demant-aktiens kurs på 289,40 kr. mandag morgen.

Regnskabskalenderen viser mandag, at det lille biotekselskab Veloxis vil aflægge halvårstal, mens Nilfisk er på banen tirsdag morgen. Dermed kan investorer bruge mandagen på at positionere sig i selskabet, der producerer rengøringsmaskiner. Ingen af dem bevæger sig dog synderligt i morgentimerne.