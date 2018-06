Mandagens aktier: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus

Tre nye selskaber indtræder mandag i det danske eliteindeks C25, hvor der også vil komme fokus på DSV efter en sænket analytikeranbefaling og Vestas efter en stor amerikansk ordre.

Umiddelbart peger det i retning af en negativ aktieåbning i Europa, hvor den tyske DAX-future ligger 0,5 pct. lavere efter fald i de amerikanske aktiefutures og en generel sur stemning på de asiatiske børser.

Det er fortsat handelsspændingerne, der er i fokus, efter at USA fredag annoncerede toldinitiativer mod Kina, som har svaret igen med tilsvarende tiltag.

- Det ser ud til, at vi får lov til at starte negativt ud her fra morgenstunden på baggrund af bevægelserne ude i Asien, siger senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Han tilføjer, at usikkerheden blandt andet knytter sig til, om handelsspændingerne kan ramme "sentiment" hos virksomhederne i form af udskudte investeringer.

- Hvis handelskrigen eskalerer, kan det ramme stemningen. Selv om det måske ender med, at det ikke bliver til noget, så giver det noget usikkerhed, som måske gør, at du holder igen med et projekt eller en investering.

- Man skal ikke underkende, at det kan ramme en lille smule på "sentiment", og det kan så være noget, som gør, at investor kræver en lidt højere risikopræmie, siger Lars Skovgaard Andersen.

HOLDER ØJE MED ITSEKTOR

Han vil blandt andet holde øje med, hvordan den amerikanske it-sektor, som er den mest eksportorienterede i USA - og den, der har klaret sig bedst i 2018 - reagerer på de optrappede handelstiltag de kommende dage.

Fredag var det danske C25 et af de eneste, der lukkede positivt med en minimal stigning på 0,04 pct. til 1134,65, og facit for hele ugen blev dermed en stigning på 2 pct.

Mandag byder det danske eliteindeks velkommen til tre nye selskaber, idet Royal Unibrew, Ambu og Simcorp nu bliver en del af det fine selskab. De tre aktier har klaret sig godt i årets løb og det har været en indgangsbillet til indeksklubben.

- For investorerne er det vigtigt at kende kausaliteten. Det er den gode underliggende udvikling som gør, at selskaber kommer ind i forskellige indeks og ikke indeksmedlemsskab, der får aktierne til at stige generelt. Royal Unibrew, Ambu og Simcorp har haft ekstrem medvind de seneste år, og den synes at fortsætte, skriver investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en kommentar.

STOR ORDRE TIL VESTAS

Vestas kan få positiv opmærksomhed som følge af den ordre på 442 MW i USA, som selskabet annoncerede sent fredag aften. I fredagens handel steg Vestas 1,3 pct. til 419,40 kr.

DSV, som fredag satte kursrekord efter en stigning på 2,7 pct. til 556,80 kr., har fået sænket anbefalingen hos finanshuset Morningstar til sælg fra hold, mens kursmålet er fastholdt på 403 kr.

Fredag aften kom det endvidere frem, at kursmålet for Mærsk B er sænket 20 pct. hos Clarksons Platou Securities. Det nye kursmål lyder på 12.698 kr. mod førhen 15.833 kr.

Mærsk B faldt fredag 1,8 pct. til 9752 kr.

Onxeo, som er børsnoteret både i Paris og i København, har indgået en aftale med Nice & Green S.A. om, at det skal tegne aktier i Onxeo for 5,4 mio. euro over de kommende ti måneder. Det fremgik af en meddelelse fredag.

Aktien faldt fredag med 2,1 pct. til 9,80 kr.

