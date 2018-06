Mandagens aktier: NKT i top mens Pandora går glip af dagens optur

En negativ analyseændring betyder, at Pandora går glip af mandagens optur på det danske aktiemarked, mens Danske Bank og NKT omvendt ligger helt i front.

C25-indekset ligger ved middagstid 0,6 pct. højere i 1136,96 oven i en stigning fredag på 1,5 pct. En mere stabil politisk situation i Italien har været med til at dæmpe de seneste ugers nervøsitet hos investorerne, mens stærke nøgletal for jobskabelsen i USA fredag var med til at løfte humøret.

»Nogle af de problemer vi havde i sidste uge, er vi lidt kommet over igen. Den italienske rente er stort set halveret i løbet af meget kort tid. Så det viste sig at være støj i markedet. Det er ikke, fordi det er uventet, men vi er bare på et stadie i markedet, hvor der ikke rigtigt skal noget til, for at ting flytter sig hurtigt. Små forventninger til renter rykker hurtigt det store billede.«

»Så kom der supergode jobtal for USA i fredags, som også har givet et god udgangspunkt for, at markedet klarer sig udmærket,« siger Tue Østergaard, aktiechef hos ABG Sundal Collier.

DANSKE BANK OG NKT I TOP

Danske Bank har en god dag på børsen, efter at Nordea har hævet sin anbefaling til »køb« fra »hold« med et nyt kursmål på 270 kr.

Aktien, der stiger 1,7 pct. til 219,70 kr., er den senere tid er blevet presset af skriverierne om bankens hvidvasksag i Estland og frygten for store bøder relateret dertil.

»Vores opfattelse er, at markedet overdriver risikoen for store bøder. Efter den seneste tids kursfald tilbyder aktien et direkte afkast på 10-12 pct. Samtidig ser vi potentiale for et forbedret afkast af egenkapitalen fra dagens niveauer,« skriver Nordea i et notat.

Helt i toppen af indekset ligger NKT, der steg 3,6 pct. før det danske marked gik på weekend. Mandag kan Dagbladet Børsen fortælle, at mere end hver tiende aktie i kabelvirksomheden er shortet. Selskabets bestyrelsesformand, Jens Due Olsen, mener ikke, at man kan tage hensyn til kortsigtede interesser.

»Hvis der er nogen, der vil have, at vi driver værdi på kort sigt, så må de finde nogle andre til at passe arbejdet. Vi har ordretørke i øjeblikket, og det er også det, som helt eller delvist afspejler sig i aktiekursen, men vi har fine forventninger til, at det marked vender,« siger han til avisen.

Mandag stiger NKT-aktien 2,2 pct. til 192 kr.

PANDORA SÆNKES

Pandora, der steg 1,3 pct. fredag til 507,80 kr., falder med 1,1 pct. ved middagstid mandag til 502,20 kr.

Smykkekoncernen har fået store kurssmæk efter sit regnskab for første kvartal, og siden har finanshusene stået i kø for at sænke deres estimater og kursmål for aktien.

Mandag morgen er det kommet frem, at finanshuset RBC har kigget Pandora efter i sømmene, og det har ført til et reduceret kursmål til 525 kr. fra 750 kr. og en sænket anbefaling til »sector perform« fra »outperform«.

GENMAB SÆNKET

Også Genmab er blevet sakset af Goldman Sachs, der har trimmet sit kursmål for Genmab-aktien med 210 kr. til 1110 kr. Anbefalingen er uændret »neutral«. Genmab stiger ikke desto mindre med 0,8 pct. til 986 kr.

Fremgangen kommer efter et fald i Genmab på 18 pct. i den forgangne uge, efter at selskabet i forrige weekend annoncerede skuffende nyt fra pipelinen om kræftmidlet Darzalex, som ikke har nogen positiv effekt på patienterne i en kombinationsbehandling med Roches lungekræftmiddel, Tecentriq.

OPJUSTERING FRA CHEMOMETEC

Blandt sidepapirerne stiger Chemometec med 5,8 pct. til 45,90 kr. efter en opjustering af forventningerne til 2017/18.

Selskabet, der laver celletællere til blandt andet bryggerier og landbrug, venter nu en omsætning på 110-112 mio. kr. mod tidligere 104-107 mio. kr. Forventningerne til driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, løftes til 28-30 mio. kr. fra 23-26 mio. kr.

/ritzau/FINANS