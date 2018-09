Mandagens aktier: Miserabel Mærsk-dag holdt C25 i rødt

Nye skud i handelskrigen fortsætter med at bremse investeringslysten på aktiemarkedet, og herhjemme rammes især A.P. Møller-Mærsk af mismodet.

Præsident Donald Trump og hans store mund slog til igen i sidste uge med trusler om nye toldsatser på kinesiske varer samt verbale angreb på EU og verdenshandelsorganisationen WTO, hvilket gav panik på børserne, og det prægede fortsat stemningen mandag.

»Handelskrigen trækker stadig spor, og det har sat sig i markederne. Så er der også lukket i USA på grund af Labor Day, og det har også noget at sige i forhold til volumenerne,« fortæller børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

C25-indekset sluttede mandagen 0,3 pct. lavere efter at ellers at have været nede med 0,7 pct. en overgang. Indekset lukkede i 1167,7.

MÆRSK PRESSET TIL BUNDS IGEN

Handelskrigen er en torn i siden på A.P. Møller-Mærsk, der er afhængig af verdenshandel for at få fyldt containerskibene. Rederiet endte som taber i C25-indekset fredag, og mandag faldt B-aktien yderligere 3,0 pct. til 9620 kr. og tog dermed endnu en bundplacering i det danske eliteindeks.

»Alt andet lige er det handelskrigen. Aktien har haft et par gode uger og var over 10.000 kr. torsdag, men så er der blusset nyt op om handelskrigen, og det har Mærsk-aktien været følsom over for, lige siden det startede. Så tager folk lidt gevinst hjem,« siger Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

Vestas havde også en negativ dag, efter at vindmølleselskabet fik sænket sin anbefaling af den norske bank DNB til "hold" fra "køb". Samtidig sænkede analytiker Eivind Sars Veddeng sit kursmål for aktien i Vestas med 20 kr. til 470 kr. fra 490 kr.

Den norske bank havde haft en købsanbefaling af aktien i Vestas siden starten af februar, da aktien blev handlet i 422,30 kr.

Vestas kunne ellers mandag både fortælle, at det skal smede møller på i alt 159 megawatt (MW) til Senegal, Vestas' første aftale i landet, samt at joint venture-selskabet MHI Vestas skal levere 860 MW til en havpark i Storbritannien, men aktien endte alligevel 1,5 pct. lavere i 440,60 kr.

Bavarian Nordic var den mest stigende aktie i C25 med et løft på 5,3 pct. til 194 kr., uden at der var særligt nyt ude om biotekselskabet. Også GN klarede sig pænt og steg 2,2 pct. til 340,40 kr. - blandt andet efter at have fået løftet kursmålet hos HSBC til 323 kr. fra 255 kr.

SAS OG B&O SVÆVEDE

Uden for C25-indekset havde SAS endnu en strålende børsdag. Aktien fik allerede et godt løft fredag efter et positivt regnskab fra det skandinaviske luftfartsselskab, og mandag bidrog de norske banker DNB og Sparebank 1 til den gode stemning. Førstnævnte indledte dækning af SAS med anbefalingen "køb", mens Sparebank hævede sin anbefaling til "køb" fra "hold".

SAS' bestræbelser de seneste år på at sænke omkostningerne har båret frugt, mente DNB.

»De sænkede omkostninger vil, som vi ser det, fortsætte, i takt med at selskabet indfaser nye og mere brændstofeffektive fly de kommende år,« lød det fra den norske bank.

SAS-aktien endte 7,9 pct. højere i 15,26 kr.

Bang & Olufsen fulgte med i toppen med et løft på 4,8 pct. til 157,20 kr. B&O-aktien kan have fået medvind af, at selskabet mandag indleder det aktietilbagekøb, der blev varslet i årsregnskabet i juli og godkendt af generalforsamlingen forrige uge, mener Nikolaj Holmsgaard fra ABG.

I fodboldverdenen har AGF præsenteret nye forventninger til regnskabsåret 2018/19. Efter salg af Kasper Junker til AC Horsens og Aleksandar Jovanovic til spanske SD Huesca venter AGF nu et positivt resultat for 2018/19. AGF-aktien faldt dog 0,8 pct. til 0,25 kr.

Samtidig har Brøndby IF afsløret, at sportschef Troels Bech stopper ved årsskiftet. Aktien faldt 2,4 pct. til 1,22 kr.