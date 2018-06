Mandagens aktier: Mærsk tynger indekset - Vestas er en af få i plus

Mandag ved middagstid er det danske eliteindeks, C25, præget af, at kun to selskabsaktier handles med plusser. A.P. Møller-Mærsk og DSV ligger på de mindre eftertragtede pladser, mens Vestas nyder godt af en stor amerikansk ordre.

Mærsk har fået sænket kursmålet hos Clarksons Platou Securities med 20 pct. til 12.698 kr., efter at det mod slutningen af sidste uge kom frem, at Maersk Container Industrys (MCI) skal lukke fabrikker i Chile, hvilket ifølge Shippingwatch kan komme til at koste 1,5 mia. kr.

- De får skåret kursmålet, og de er ude at fyre 1200 mennesker i Sydamerika i MCI. Der taler vi afskrivninger i milliardklassen i danske kroner. Så er der også en historie ude om, at de har svært ved at afhænde Maersk Drilling på grund af de høje oliepriser. Det er tre negativer, der tynger, siger børsmægler i ABG Sundal Collier Nikolaj Holmsgaard til Ritzau Finans.

Sammen med langt størstedelen af selskaberne i indekset ligger Mærsk-aktierne med fald. Det sætter sig på C25-indekset, der falder 1,1 pct. ved middagstid til 1122,62. Mærsk B-aktien falder 2 pct. til 9558 kr.

Det samlede billede for indekset er præget af spændinger mellem USA og Kina, hvor USA i fredags offentliggjorde en revideret liste med nye toldinitiativer, som Kina svarede igen på. Det trykker stemningen hos investorerne, vurderer Nikolaj Holmsgaard.

- I fredags var reaktionerne forholdsvist dæmpet. Der er minus over en bred kam i Europa mandag. Alt andet lige kunne det sagtens være værre. Der er stadig et par uger til, at tiltagene vil blive sat i kraft. Så mon ikke at de skal tilbage til forhandlingsbordet og prøve at finde en løsning. Men det er klart, at det tynger nu, siger børsmægleren.

VESTAS LYSER OP SOM EN AF DE FÅ

Vindmølleproducenten Vestas nyder godt af en stor amerikansk ordre, og ifølge Nikolaj Holmsgaard kan ordren være starten på en stærk afslutning på andet kvartal, hvor selskabet når ABG's estimater.

- Det var en rigtig pæn ordre. Kvartalerne plejer at være "back-end-loaded", så i forhold til vores estimater mangler de cirka 600 megawatt for andet kvartal. Og det burde de kunne nå, når vi kigger historisk på det, siger han.

Vestas offentliggjorde fredag, at vindmølleproducenten har fået en ordre på 442 megawatt i bogen. Vestas-aktien stiger 0,8 pct. til 422,80 kr.

Det er kun GN Group, der ligger højere end vindmølleproducenten, da aktien stiger 1,2 pct. til 287,30 kr. GN opjusterede i sidste uge forventningerne til hele året for headset-divisionen, GN Audio. Efter opjusteringen fulgte et hav af analytikerændringer for aktien.

DSV, som fredag satte kursrekord, har fået sænket anbefalingen hos finanshuset Morningstar til "sælg" fra "hold", mens kursmålet er fastholdt på 403 kr. DSV-aktien falder 2,4 pct. til 543,60 kr.

UDSKIFTNINGER I ELITEINDEKSET

Mandag er der skiftet ud i eliteindekset. Ind er kommet Royal Unibrew, Ambu og Simcorp, som alle tre har klaret sig godt i år. Ambu falder 0,8 pct. til 211 kr., Royal Unibrew falder 0,2 pct. til 469,60 kr., mens Simcorp taber 2,1 pct. og koster 535,50 kr.

Nikolaj Holmsgaard fortæller, at der ikke er noget selskabsnyt hos selskaberne, men at de falder med resten af markedet.

Ud er gået NKT, der tilmed har fået nyt fra sin franske rival på kabelområdet, Nexans. Konkurrenten er kommet med nogle skuffende forventninger til 2018.

Selskabet melder blandt andet om en brat opbremsning inden for højspændingssegmentet. Tilsvarende meldinger er der tidligere kommet også fra NKT, som i 2018 har mistet 33 pct. af sin børsværdi. NKT-aktien falder 3 pct. mandag middag.

