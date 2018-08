Mandagens aktier: Mærsk og Ambu deler top og bund i grønt marked

Den seneste tids optur fortsætter for Mærsk-aktierne mandag middag, mens Ambu bliver sendt ned efter et stort insidersalg af aktier i medicoselskabet.

Samlet går det danske aktiemarked målt på C25-indekset op med 0,9 pct. til indeks 1173,42. Holder det niveau dagen ud, vil det være højeste lukkeniveau for det danske eliteindeks siden starten af indeværende år.

Også i resten af Europa dominerer de grønne farver - eksempelvis med en stigning på 0,3 pct. i det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks. I London er der imidlertid lukket for handlen på grund af "bank holiday".

Den overvejende optimisme blandt investorerne ser blandt andet ud til at udspringe fra fredagens tale fra Jerome Powell, chef for den amerikanske centralbank, der ifølge markedsiagttagere virkede "blødere" i sin tilgang til pengepolitikken end ventet.

MÆRSK STIGER SAMMEN MED RATESTIGNINGER

Blandt de danske aktier topper Mærsk-aktierne C25-indekset med en stigning på 3,1 pct. til 9638 kr. for B-aktiens vedkommende. Det følger efter en generelt god periode oven på halvårsregnskabet og meddelelsen om en selvstændig børsnotering af Drilling, ligesom raterne på det seneste har udviklet sig gunstigt for den store transportvirksomhed.

- Raterne har holdt sig på et fornuftigt niveau her det seneste stykke tid, og vi så også en lille stigning i raterne i fredags.

- Og så går der rygter om, at der er fremskridt i Nafta-forhandlingerne mellem USA og Mexico, og det kan måske give lidt forhåbning om, at der kan komme mere forhandlingsløsning mellem USA og Kina, siger afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen fra Sydbank.

Med i toppen af det danske eliteindeks ligger også Vestas - uden selskabsnyt - med et plus på 1,6 pct. til 443,20 kr.

Også FLSmidth leger med i den sjove ende blandt andet takket være et kursmålsløft hos Morgan Stanley, som nu sætter kursmålet for ingeniøraktien til 448 kr. mod før 400 kr. uden at ændre ved anbefalingen "ligevægt". FLS-aktien stiger 1,6 pct. til 393,70 kr.

AMBU FALDER EFTER INSIDERSALG

I den røde del af C25-indekset finder man Ambu, som falder 4,3 pct. til 243 kr.

- Ambu skiller sig lidt ud i forhold til de øvrige C25-aktier, og det tilskriver jeg det temmelig store insidersalg, der har været fra bestyrelsesformanden, siger Ole Kjær Jensen.

I fredags kunne Ambu således fortælle, at selskabets bestyrelsesformand, Jens Bager, har solgt 250.000 aktier til en værdi på over 61 mio. kr. Ofte bruger investorer insiderhandler som denne som en slags retningspil for den fremtidige udvikling.

Ambu var i forvejen i vælten i sidste uge, hvor selskabet præsenterede sit regnskab for tredje kvartal. Ambu-aktien faldt 12 pct. torsdag oven på regnskabet, men fredag genvandt den 9,5 pct.

/ritzau/FINANS