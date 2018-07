Mandagens aktier: Mærsk hev C25 i rødt på ugens første dag

Efter en solid sidste uge fik de danske aktier en negativ start på den nye, da mandagen endte med små fald i C25-indekset.

Særligt Mærsk-aktierne var hårdt ramt, da snakken om handelskonflikt atter blussede op oven på raslen med sablen fra USA's præsident, Donald Trump, fredag efter lukketid.

I USA faldt aktierne efter dansk lukketid fredag, da Donald Trump truede Kina med yderligere straftold og kritiserede eurozonen og Kina for at manipulere deres valutaer.

Og det billede blev spejlet i mandagens danske aktiehandel.

Samlet set faldt C25-indekset med 0,3 pct. til 1143,64 - med Mærsk-aktierne som agterlanterner.

HANDELSKONFLIKT TILBAGE PÅ DAGSORDENEN

Handelskonflikten er særlig hård ved blandt andet A.P. Møller-Mærsk, der transporterer varer mellem kontinenterne og dermed kan blive ramt af lavere varestrømme grundet toldsatserne.

A- og B-aktien i selskabet faldt med henholdsvis 2,8 pct. til 7875 kr. og 2,6 pct. til 8346 kr.

- Trump har været ude med en hård retorik igen. Handelskonflikten lurer hele tiden i baggrunden, og nu kigger den frem igen. Det bliver også et tema i den her uge, hvor Trump skal mødes med EU-Kommissionens chef og tale om blandt andet det her, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.

DANSKE KOM IGEN TRODS BØDESTRAF

I den anden ende af C25 havde Danske Bank en god dag efter en vanskelig sidste uge, hvor regnskabet for andet kvartal skuffede markant grundet blandt andet svigtende handelsindtægter.

- Danske Bank får lidt rebound oven på den hårde medfart, den fik fra regnskabet. Det var en voldsomt hård reaktion på et godt nok skuffende regnskab, siger Martin Munk.

Danske Bank har desuden - sammen med Nordea og tre øvrige banker fra Sverige - fået tildelt bøder af EU's børstilsyn, Esma. Der er dog tale om bøder, der er overkommelige for bankerne. Sammenlagt skal de betale 2,48 mio. euro.

På sin hjemmeside skriver Esma, at bøden er tildelt på grund af uagtsom overtrædelse af kreditvurderingsforordningen, Crar.

Danske Bank steg med 1,7 pct. til 183,85 kr., mens Nordea steg 0,4 pct. til 65,68 kr.

TOPDANMARK FIK LIDT COMEBACK

Forsikringsselskabet Topdanmark fik fredag en kurslussing oven på sit regnskab for andet kvartal, men mandag var der lidt genrejsning.

I regnskabet kunne investorerne ganske vist se høje præmieindtægter, men et lavt forsikringsteknisk resultat og indtægter, der var noget lavere end ventet.

Det var blandt andet en del udgifter til brandskader, der var hårde ved Topdanmark i andet kvartal.

Fredag faldt forsikringsaktien med 7,4 pct., men mandag steg den 0,1 pct. til 284,40 kr. Det skete, efter at investeringsbanken Carnegie løftede sin anbefaling af Topdanmark til "køb" fra "hold". Kursmålet blev samtidig hævet til 325 kr. fra 310 kr.

For flyttekoncernen Santa Fe, der fredag måtte nedjustere sine forventninger til hele 2018 efter nye vanskeligheder på nøglemarkederne, var mandag ligeledes en bedre dag.

Aktien kom igen med et plus på 7,2 pct. til 26,90 kr., efter at den ellers faldt med knap 12 pct. fredag.

Det er de vigtige markeder i Australien og Storbritannien, som begge har skuffet Santa Fe de seneste måneder, hvor det engelske marked fortsat er påvirket af usikkerhed relateret til brexit. Det er desuden den fjerde nedjustering fra Santa Fe siden brexit-afstemningen i juni 2016.

Både William Demant Holding og GN Group, der begge har haft en fremragende sommer, fik mandag løftet kursmålet hos schweiziske UBS.

For William Demant Holding blev kursmålet løftet til 300 kr. fra 230 kr., mens GN's kursmål blev skruet op til 305 kr. fra 285 kr.

Begge aktier sluttede i rekord fredag, og mandag endte William Demant Holding uændret, mens GN bakkede 0,5 pct. til 301,40 kr.

