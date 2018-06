Mandagens aktier: Lundbeck i fokus inden travl uge

Succes med et japansk studie kan give Lundbeck positiv opmærksomhed mandag, hvor investorerne kan se frem mod en travl uge. I USA og i Europa er der rentemøder onsdag og torsdag, og natten til tirsdag dansk tid vil investorerne rette blikket mod topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Weekendens G7-møde endte kaotisk, da Trump trak sin opbakning til en fælles erklæring fra mødet, men futuremarkedet har ikke reageret væsentligt. S&P 500-futuren falder beskedne 0,1 pct., men efter en positiv udvikling efter dansk børslukketid fredag, hvor indekset endte 0,3 pct. højere. DAX-futuren i Tyskland falder 0,1 pct.

Det danske eliteindeks, C25, sluttede fredag 0,5 pct. lavere i 1112,12 efter fald i både Novo og Mærsk.

GODT NYT FRA LUNDBECK

Lundbeck annoncerede efter børslukketid fredag, at det har haft positive resultater fra det afsluttende forsøg, udført i Japan, med Vortioxetin til behandling af depression. Vortioxetin markedsføres i forvejen under navnet Brintellix i Europa og Trintellix i USA, til patienter med klinisk depression, MDD.

De to selskaber, Lundbeck og Takeda, har til hensigt senere i år at gå videre med at indsende ansøgning til de japanske myndigheder om markedsføringstilladelse til Vortioxetin, og dermed kan midlet muligvis nå markedet i andet halvår eller slutningen af 2019, spår Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen.

Lundbeck var fredag bedste aktie i C25 med et plus på 1,6 pct. til rekordkurs 450,90, og med meldingen om de japanske forsøgsresultater, så kan der også være fremdrift i sigte mandag, mener Sydbank.

»Det her støtter investeringscasen, så jeg forestiller mig, at den vil klare sig relativt set bedre end markedet på mandag, når handelen igen går i gang,« konkluderede Søren Løntoft Hansen fredag over for Ritzau Finans.

RIDSER I NOVO

Sidste uge var slem ved Novo-aktien, der faldt med sammenlagt 6,4 pct. til 285,55 kr. - det laveste niveau i seks uger. Aktien blev presset fredag, da Børsen kunne fortælle, at medicinalselskabet er på trapperne med en omfattende spareplan og angiveligt også overveje at kaste sin langsigtede målsætning om at øge driftsoverskuddet med gennemsnitligt 5 pct. årligt i papirkurven.

Hos Danske Bank vurderede chefhandler Mads Zink dog over for Ritzau Finans, at kursfaldet var en overreaktion, og at der i stedet er tale om en god købsmulighed. Banken tror desuden ikke på, at de langsigtede målsætninger er i fare.

Fra børshusene er der kommet justeringer af Jyske Bank og Pandora. Goldman Sachs har skåret kursmålet for Pandora til 560 kr. fra 670 kr., men gentager anbefalingen »neutral« af smykkeaktien, der lukkede næsten uændret i 502,40 kr. fredag.

Jyske Bank, der faldt 0,9 pct. til 341 kr. fredag, er blevet hævet til »køb« fra »hold« af Morningstar.

Blandt de regionale banker har Nordjyske Bank sidste noteringsdag efter fusionen med Ringkjøbing Landbobank. Nordjyske Bank endte fredag uændret i 190 kr., mens Ringkjøbing Landbobank faldt 0,4 pct. til 364,50 kr.

/ritzau/FINANS