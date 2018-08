Mandagens aktier: Har genfundet roen, men DFDS i fortsat tyrkisk uvejr

Det samlede eliteindeks balancerer ved middagstid på status quo i 1135,01 efter en nervøs morgen belastet af uroen om den tyrkiske lira, der siden slutningen af sidste uge har være ude i heftige svingninger - påvirket af landets høje inflation og den politiske konflikt med USA.

Markedet åbnede i 1133,25, men krøb i løbet af formiddagens tæt på 1130.

»Vi var pænt nede fra morgenstunden, hvor der var meget fokus på Tyrkiet. Men lige nu er vi kommet tilbage, og Danmark ligger stort set uforandret. Nervøsiteten, der var der fra morgenstunden, er aftaget i løbet af den seneste halve times tid,« konstaterer Mads Zink, chefaktiehandler i Danske Bank.

DFDS OG ISS RAMT

DFDS og ISS er blandt de danske aktier, der mere specifikt lider under det tyrkiske pres ifølge Danske Banks chefhandler.

»Det vil have betydning for et DFDS, at lira er faldet 25 pct. siden starten af august. Det påvirker DFDS med 3-4 pct. Men aktien er også handlet 12 pct. ned siden starten af august. Så de udfordringer, der er, er måske mere end priset ind i kursen,« vurderer Mads Zink.

»Det er klart, at de store udsving, der er på valutaen, gør noget ved vores finansposter, og det kan også skabe usikkerhed hos kunder. Vi kan dog se, at vores aktiviteter fortsætter med stigende eksport og faldende import,« siger finansdirektør i DFDS Torben Carlsen til Ritzau Finans.

Mandag middag ligger rederiaktien 10,1 pct. lavere i 340 kr.

ISS, der så sent som i juni kunne oplyse om to kontrakter til sit tyrkiske datterselskab med en årlig omsætning på 250 mio. kr., falder 0,7 pct. til 230,40 kr.

PANDORA TALER SIG HØJERE

I toppen af C25 stiger Pandora-aktien 2,7 pct. til 369,30 kr.

»Der har været investormøde her til morgen med selskabets ledelse, og det tyder på, at man tolker det, man har hørt, relativt positivt,« konstaterer Mads Zink.

Men uanset stigningen har smykkeaktien fortsat meget af indhente efter et faldt på 20 pct. i sidste uge som en reaktion på en nedjustering mandag aften.

Coloplast er med i indekstoppen med et plus på 1,9 pct. til 660,60 kr. Handelsbanken har hævet sit kursmål for aktien med hele 52 pct. til 800 kr. og opgraderet anbefalingen af aktien til »køb« fra »reducer«.

Analytikerne har også leveret nye vurderinger af Novozymes efter fredagens regnskab, som skuffede med en svagere indtjening end ventet og kostede 3,3 pct. på aktiekursen. Credit Suisse har lagt 20 kr. til sit kursmål, viser data fra Bloomberg, så det nu lyder på 370 kr. og dermed er godt 10 pct. over fredagens slutkurs på 335,50 kr. for enzymselskabet. Den nye uge starter med et plus på 0,5 pct. til 337 kr.

HØJERE KURSMÅL FOR WDH

Også William Demant har fået et højere kursmål, og det er SEB, der står for det. Det er nu 210 kr. mod tidligere 185 kr. ifølge data fra Bloomberg, mens anbefalingen fortsat er »sælg«. Høreapparataktien ligger mandag middag 0,7 pct. højere i 292 kr.

Anderledes negativ medfart får NKT-aktien, der nu får anbefalingen »hold« hus Jyske Bank, der tidligere anbefalede »køb«. Samtidigt sælger udlandet ifølge Mads Zink »pænt« i aktien, som falder 6,2 pct. til 143 kr.

Yderligere har den norske storbank DNB sænket anbefalingen af aktien på ALK fra "hold" til "køb". Kursmålet hæves dog samtidig til 1200 kr. fra 1000 kr., mens aktien reagerer med et fald på 6,1 pct. til 1078 kr.