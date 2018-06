Mandagens aktier: Goldman sender Danske Bank til tops

Danske Bank og de øvrige banker klarer sig pænt mandag morgen, hvor investorerne ser frem mod en travl uge. I USA og i Europa er der rentemøder onsdag og torsdag, og natten til tirsdag dansk tid vil investorerne rette blikket mod topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Også Lundbeck har lagt fint fra land med kurs mod rekord efter godt nyt fra pipelinen.

Det danske eliteindeks, C25, stiger 0,5 pct. fra åbningen til 1117,55 efter fremgang i især Danske Bank, der ligger 1,6 pct. højere i 216,70 kr.

- Bankerne klarer sig næstbedst i Europa. Desuden er der en opdatering ude fra Goldman Sachs vedrørende Danske Bank, konstaterer aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk over for Ritzau Finans.

Goldman har ifølge data fra Bloomberg givet Danske Bank en købsanbefaling og et kursmål på 296 kr.

Bankerne nyder desuden godt af rentestigninger op til ugens rentemøder. Nordea stiger 0,8 pct., mens Jyske Bank, der er blevet hævet til "køb" fra "hold" af Morningstar, ligger 1,4 pct. højere i 345,60 kr.

GODT NYT FRA LUNDBECK

For Lundbeck har morgenen budt på en fremgang på 0,7 pct. til 453,90 kr., hvilket vil være lukkerekord, hvis niveauet holder.

Lundbeck annoncerede efter børslukketid fredag, at det har haft positive resultater fra det afsluttende forsøg, udført i Japan, med Vortioxetin til behandling af depression. Vortioxetin markedsføres i forvejen under navnet Brintellix i Europa og Trintellix i USA, til patienter med klinisk depression, MDD.

De to selskaber, Lundbeck og Takeda, har til hensigt senere i år at gå videre med at indsende ansøgning til de japanske myndigheder om markedsføringstilladelse til Vortioxetin, og dermed kan midlet muligvis nå markedet i andet halvår eller slutningen af 2019, spår Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen.

RIDSER I NOVO

Sidste uge var slem ved Novo-aktien, der faldt med sammenlagt 6,4 pct. til 285,55 kr. - det laveste niveau i seks uger. Aktien blev blandt andet presset fredag, da Børsen kunne fortælle, at medicinalselskabet er på trapperne med en omfattende spareplan og angiveligt også overvejer at kaste sin langsigtede målsætning om at øge driftsoverskuddet med gennemsnitligt 5 pct. årligt i papirkurven.

Hos Danske Bank vurderede chefhandler Mads Zink dog over for Ritzau Finans, at kursfaldet var en overreaktion, og at der i stedet er tale om en god købsmulighed. Banken tror desuden ikke på, at de langsigtede målsætninger er i fare.

Novo falder mandag ikke desto med 0,7 pct. til 283,50 kr. Det er femte børsdag på stribe, at medicinalaktien dykker.

Fra Goldman er der også kommet en opdatering vedrørende Pandora. Goldman Sachs har skåret kursmålet for smykkeaktien til 560 kr. fra 670 kr., men gentager anbefalingen "neutral". Pandora har lagt sig i bunden af C25 efter et fald på 1,3 pct. til 496 kr.

/ritzau/FINANS