Mandagens aktier: GN og Coloplast bragte C25 i europæisk førerfelt

Trukket af pæne stigninger i blandt andet GN Group og Coloplast distancerede det danske C25-indeks sig mandag fra sine europæiske kolleger og sluttede handelsdagen med et plus på 0,7 pct. til 1142,17, mens det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks ved dansk lukketid lå med et minus på 0,1 pct.

Blandt de 25 danske eliteaktier lukkede de 17 i plus, efter at indekset indledte dagen i en nervøs, negativ stemning præget af krisen i den tyrkiske økonomi, som sendte dønninger langt op i de europæiske markeder.

- Man kan jo sige, at i betragtning af de bevægelser, der har været i dag, så ligger vi flot i Danmark. Men overordnet set er det fortsat Tyrkiet og uroen for den tyrkiske lira, der har påvirket markedet, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.

I toppen af indekset sluttede GN Group 5,4 pct. højere i 321,50 kr., hvilket var højeste lukkeniveau til dato. Høreapparatselskabet GN Hearing offentliggjorde planerne om lanceringen af et nyt høreapparat - Resound Linx Quattro - som skal være selskabets flagskibsprodukt.

BUNDEN MÅSKE NÅET I PANDORA

Med i toppen var også Pandora med et plus på 2,0 pct. til 367 kr.

- Det virker jo, som om at de er ved at være bund i Pandora på de lavere niveauer. Nu var der interview i dag med den nye CFO i Børsen, hvor han erkender, at vækstmålene for 2019 er usikre. Og det er jo ikke positivt. Men bare det, at der er kommet en ny ledelse til - nogle nye meldinger og noget mere klart budskab ud til investorerne gør, at vi forhåbentlig har set det værste. Og udlandet er den største nettokøber i dag, og meget kunne tyde på, at de benytter lejligheden til at få lukket nogle shortpositioner, bemærker Ole Kjær Jensen.

Men uanset stigningen har smykkeaktien fortsat meget at indhente efter et fald på 20 pct. i sidste uge som en reaktion på en nedjustering mandag aften.

Coloplast var også med i indekstoppen med et plus på 2,7 pct. til 666,40 kr. Handelsbanken har hævet sit kursmål for aktien med hele 52 pct. til 800 kr. og opgraderet anbefalingen af aktien til "køb" fra "reducer".

Lundbeck-aktien lukkede 2,5 pct. højere i 373,10 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

- Og så har vi også stadigvæk usikkerhed omkring handelskrig, og det påvirker fortsat Mærsk, konstaterer Ole Kjær Jensen.

Mærsks B-aktien faldt mandag 3,1 pct. til 8836 kr. og endte nederst i C25-indekset.

DFDS I TYRKISK UFØRE

DFDS led mere specifikt led under uroen i Tyrkiet, som selskabet blev eksponeret mod tidligere i år efter et opkøb af rederiet U.N. Ro-Ro i en handel til 7,1 mia. kr.

- Det er klart, at de store udsving, der er på valutaen, gør noget ved vores finansposter, og det kan også skabe usikkerhed hos kunder. Vi kan dog se, at vores aktiviteter fortsætter med stigende eksport og faldende import, siger Torben Carlsen, der er finansdirektør i DFDS.

Mandag lukkede rederiaktien 6,6 pct. lavere i 353,20 kr.

Men ISS, der så sent som i juni kunne oplyse om to kontrakter til sit tyrkiske datterselskab med en årlig omsætning på 250 mio. kr., steg 0,7 pct. til 233,50 kr.

ANALYSE-NYT FOR FLERE

Analytikerne leverede også nye vurderinger af Novozymes efter fredagens regnskab, som skuffede med en svagere indtjening end ventet og kostede 3,3 pct. på aktiekursen.

Credit Suisse har lagt 20 kr. til sit kursmål, viste data fra Bloomberg, så det nu lyder på 370 kr. og dermed er godt 10 pct. over fredagens slutkurs på 335,50 kr. for enzymselskabet. Den nye uge startede med et plus på 1,3 pct. til 340 kr.

Også William Demant fik et højere kursmål hos SEB, der nu ser et kursmål på 210 kr. mod tidligere 185 kr., mens anbefalingen fortsat er "sælg". Høreapparataktien sluttede 0,7 pct. højere i 292 kr.

En del værre gik det NKT-aktien, der nu får anbefalingen "hold" hos Jyske Bank, der tidligere anbefalede "køb". Aktien faldt 7,2 pct. til 141,60 kr. NKT kommer med regnskab onsdag morgen.

Yderligere sænkede den norske storbank DNB anbefalingen af aktien for ALK-Abelló til "hold" fra "køb", mens Danske Bank skar til "sælg" fra "hold". Aktien reagerede med et fald på 7,7 pct. til 1060 kr.

/ritzau/FINANS